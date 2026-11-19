O tradiție bizară din Cehia în care sunt folosite rațe vii a stârnit o revoltă

2 minute de citit Publicat la 12:12 19 Noi 2026 Modificat la 12:12 19 Noi 2026

În timpul festivităților, participanții dansează cu pasărea imobilizată, apoi o dau din mână în mână, trag de ea sau se întrec pentru ea. Foto: Getty Images

O tradiție veche de câteva secole din sudul Moraviei, în care se folosesc rațe vii, a stârnit o revoltă în Cehia. Veterinarii și activiștii pentru drepturile animalelor au spus că obiceiul provoacă suferință păsărilor. În timp ce unele sate au ales să continue tradiția cu replici împăiate, alte comunități refuză și spun că obiceiul reprezintă moștenirea lor culturală, relatează expats.cz.

Tradiția, cunoscută sub numele de kradení kačera sau mlácení kačera, rămâne o componentă importantă din festivalurile recoltelor (hody) în mai multe state din jurul orașului Kyjov.

În timp ce unele comunități au început să înlocuiască animalele vii cu replici din paie, altele continuă să apere practica, considerând-o parte a patrimoniului lor cultural.

Ce pățesc rațele

Obieciul implică legarea unui rățoiu viu, uneori chiar fixarea acestuia pe un coș decorat, unde este ținut timp de mai multe ore, înainte de a fi purtat prin sat în cadrul unei procesiuni.

Potrivit unei investigații realizate de Radio Cehia, unii participanți le dau păsărilor și alcool, inclusiv vin sau șliboviță, o băutură tradițională cehească obținută din prune.

Mai târziu, în timpul festivităților, participanții dansează cu pasărea imobilizată, apoi o dau din mână în mână, trag de ea sau se întrec pentru ea.

Practica face parte din sărbătorile locale ale recoltei și din festivitățile organizate în sate, însă modul în care sunt tratate animalele a atras tot mai multe critici.

Veterinarii avertizează că păsările suferă

Administrația veterinară din regiune și-a exprimat îngrijorarea cu privire la stresul fizic și psihic la care sunt supuse păsările.

Medicii veterinari avertizează că imobilizarea prelungită, muzica la volum ridicat, zgâlțâirea și manipularea brutală pot provoca suferință păsărilor. Aceștia au atras atenția că un astfel de tratament reprezintă cruzime față de animale, potrivit legislației cehe.

Militanții pentru protecția animalelor au lansat, de asemenea, o inițiativă intitulată Hody bez kačera, care înseamnă „Sărbători fără rățoi”, prin comunitățile sunt încurajate să păstreze festivitățile fără a folosi animale vii.

Site-ul campaniei include o hartă interactivă care arată în ce sate se folosesc în continuare păsări vii și care au ales să folosească replici din paie.

Unele sate din Cehia renunță la această tradiție

În Kyjov, organizatorii au ales anul acesta o soluție de compromis. Un rățoi viu va participa în continuare la procesiune, însă în timpul ritualului tradițional al răpirii va fi folosită o replică realizată din paie și fân.

Alte comunități, printre care Žeravice, Žádovice și Kostelec, au înlocuit deja rațele vii cu replici din paie sau păsări de pluș.

Schimbări similare au fost introduse în Těmice și Sobůlky.

Nu toți localnicii au fost încântați de adaptarea tradiției. Unii locuitori din Sobůlky ar fi discutat chiar despre organizarea unei petiții împotriva acestor schimbări.

Tațele vii continuă să fie folosite în cadrul festivităților din localități precum Bukovany și Vracov.

Dezbaterea scoate în evidență o problemă mai amplă cu care se confruntă tradițiile populare din Cehia: cum pot comunitățile să păstreze obiceiurile transmise din generație în generație, ținând în același timp cont de schimbarea atitudinii societății față de bunăstarea animalelor.