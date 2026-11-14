Povestea ultimului elefant de circ din Portugalia. Julie trăiește de câteva luni pe un domeniu de 400 de hectare

2 minute de citit Publicat la 23:45 14 Noi 2026 Modificat la 23:45 14 Noi 2026

Julie, ultimul elefant de circ din Portugalia, trăiește de câteva luni într-un sanctuar uriaș din sudul țării. FOTO: Fcebook Pangea Elephant Sanctuary

Julie, ultimul elefant de circ din Portugalia, trăiește de câteva luni într-un sanctuar uriaș din sudul țării. În curând ar putea avea și companie, deoarece o altă femelă de elefant, adusă de la un circ din Belgia, este așteptată încă din noiembrie, scrie Euronews.

Acum aproape patru luni, Julie a început o viață nouă și liniștită. Trăiește într-un sanctuar de 400 de hectare din regiunea Alentejo, în sudul Portugaliei. În Europa nu mai există un sanctuar atât de mare pentru elefanți.

"La început, Julie era timidă. E ca un om care ajunge într-un loc nou, unde nu cunoaște pe nimeni și nu știe nimic despre împrejurimi. După vreo săptămână a început să aibă încredere și să hotărască singură ce vrea să facă afară. Sunt multe poteci pe care le explorează, iar locul a devenit casa ei", spune îngrijitorul ei, Johnny Nascimento.

Potrivit sanctuarului Pangea, Julie a fost adusă aici în iunie, după un acord cu circul Victor Hugo Cardinali. De atunci s-a mai îngrășat și se poate plimba cum vrea. Îi place mult să se tăvălească prin noroi.

"Totul e al ei"

"E la noi de puțin peste trei luni și a pus deja pe ea aproximativ 100 de kilograme, ceea ce e normal. Înainte nu prea avea unde să facă mișcare. Stătea mai tot timpul într-un hangar. Acum poate merge oriunde, zi și noapte. Totul e al ei și ea decide ce face", spune Ryan Hockley, managerul sanctuarului.

Julie a fost prinsă în Africa acum aproximativ 40 de ani. A ajuns în Portugalia de mică, iar din 1988 a lucrat la circul Cardinali.

Portugalia a interzis animalele sălbatice în circuri încă din 2018. Legea a intrat însă în vigoare abia în 2024, ca circurile să aibă timp să găsească un loc pentru animale.

Sanctuarul a fost creat tocmai ca să fie o casă nouă pentru elefanții din grădini zoologice, circuri sau alte locuri. În Europa trăiesc în captivitate peste 600 de elefanți.

"E foarte important că cineva a făcut un sanctuar pentru elefanți. Sunt peste 600 în Europa, asiatici și africani, iar o parte dintre ei nu trăiesc în condiții bune", spune Hockley.

De ce Portugalia

Regiunea Alentejo a fost aleasă pentru că are o climă caldă, asemănătoare cu cea din Africa. "Dacă e să alegi un loc în Europa, Portugalia e cea mai bună variantă. Clima îmi dă senzația că sunt în Africa", spune Hockley. Peisajele de aici îi amintesc de Tanzania și Kenya.

Sanctuarul vrea să se extindă, ca să poată primi pe viitor între 20 și 30 de elefanți.

"Suntem primul sanctuar mare pentru elefanți din Europa. Mai există unul în Franța, dar acolo spațiul e mult mai mic. Noi avem un teren extraordinar", spune Hockley.

Julie nu va mai sta singură mult timp. Kariba, o altă femelă de elefant african prinsă din sălbăticie, ar putea veni încă din noiembrie de la un circ din Belgia.

Kariba trebuia să fie deja aici, dar a făcut mai multe infecții și nu a putut călători în siguranță. Acum este tratată și va fi adusă în Portugalia doar când va fi complet pregătită.

Deocamdată, sanctuarul rămâne închis pentru vizitatori, ca Julie și viitorii locatari să aibă liniștea de care au nevoie ca să se acomodeze.