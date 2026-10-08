​Primăria din Veneţia a decis că cenuşa animalelor de companie poate fi depusă alături de rămășițele stăpânilor

Primăria de la Veneţia a decis că animalele de companie pot fi îngropate alături de stăpânii lor. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Primăria de la Veneţia a decis că cenușa animalelor de companie poate fi păstrată alături de locul de înhumare al unei persoane în cimitirele municipale din Veneția. Această decizie a fost luată după ce tot mai mulţi oameni au solicitat ca animalele lor de companie, câini, pisici, dar şi păsări, șerpi și rozătoare să poată fi înmormântaţi alături de stăpânii lor.

Această prevedere este inclusă în noile reglementări elaborate de municipalitate, care stipulează că urna va avea un rol „exclusiv accesoriu și comemorativ în raport cu înhumarea persoanei, neputând fi amplasată niciodată în spațiul destinat sicriului, cenușii sau rămășițelor umane”.

Va fi permisă o singură urnă pentru fiecare loc de înhumare, aceasta putând conține cenușa a maximum două animale de companie, relatează Ansa. Există trei metode stabilite: în cazul înhumării în sol, urna poate fi plasată într-un compartiment dedicat din cadrul monumentului funerar sau al plăcii de acoperire a mormântului, pentru nișele funerare, osuare și cinerarii, aceasta poate fi amplasată pe partea exterioară a plăcii de sigilare. În cazul cavourilor familiale, trebuie plasată într-un spațiu specific, separat.

În toate situațiile, operatorul serviciilor funerare trebuie să verifice compatibilitatea tehnică, stabilitatea și siguranța, iar recipientul trebuie fixat în mod sigur și să poarte o plăcuță cu inscripția „Urnă pentru incinerarea animalelor”. Pe monumentul funerar este permisă amplasarea unei fotografii a persoanei decedate împreună cu animalul său.

Reglementările vizează toate animalele ținute pentru companie sau din motive emoționale, precum câini, pisici, iepuri de casă, rozătoare mici, păsări de companie, pești ornamentali, țestoase și reptile mici de companie. Sunt excluse animalele de fermă sau cele destinate producției de hrană, animalele sălbatice sau speciile protejate, precum și animalele ale căror dimensiuni sunt incompatibile cu spațiile de cazare prevăzute.