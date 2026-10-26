Trei pisici au devenit vedetele aeroporului din Tuzla. Ce misiune specială au Molly, Lenuța şi Marian în turnul de control

Molly, Lenuța şi Marian, cele trei pisici care au devenit vedetele Aeroporului Internaţional Tuzla. Sursa colaj foto: Facebook/Ras Aeroport Tuzla Lrtz

Trei pisici au devenit vedetele turnului de control al Aeroportului Internaţional Tuzla. Molly, Lenuța şi Marian au primit şi un titlu din partea internauţilor: "controlori de trafic blănoși". Cu program nonstop, felinele au o misiune clară: să alunge stresul angajaților și să aducă un plus de voie bună la locul de muncă. Imaginile cu Molly, Lenuța şi Marian au cucerit Internetul, iar unii vizitatori vin acum la aeroportul din Tuzla nu doar pentru avioane, ci și pentru cele trei mascote cu mustăți.

La Aeroportul Internaţional Tuzla, controlorii de trafic au concurență serioasă: trei pisici simpatice care au devenit vedete pe rețelele sociale, după ce și-au făcut culcuș în turnul de control și au cucerit inimile angajaților, dar și pe cele ale internauților. Iar dacă avioanele au nevoie de aprobarea controlorilor pentru a decola sau a ateriza, Molly, Lenuța şi Marian o misiune foarte specială în turnul de control: să alunge stresul de la serviciu cu mult tors și voie bună.

"Au devenit adevărate unelte de marketing, toată lumea vrea să vină la Aeroportul Internaţional Tuzla nu pentru a vedea avioanele, nu pentru a vedea pe cineva pe aici, ci pentru a vedea cele trei pisici din turnul de control", a declarat George Halichia, directorul Aeroportului Internaţional Tuzla.

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Molly este veterana grupului, cu patru ani de experiență la "locul de muncă". Marian și sora lui, Lenuța, au câte doi ani și sunt în turn încă de când erau pui. Numele lor ascund și o glumă din lumea aviației: "Mike" și "Juliett" sunt cuvintele folosite în alfabetul fonetic aeronautic pentru literele "M" și "J", transformate, într-o adaptare românească, în Marian și Lenuța.

Întrebat de un reporter Antena 3 CNN cum au ajuns Lenuța, Molly şi Marian să aibă un job full-time în turnul de control al Aeroportul Internaţional Tuzla, George Halichia a răspuns: "Au ajuns din dorinţa noastră de a avea nişte companioni care să ne relaxeze, care să ne facă să uităm de stresul de zi cu zi al muncii. Tura lor este permanentă, sunt singurii angajaţi ai turnului care stau nonstop la muncă. Remuneraţia lor constă în mâncare şi nisip de litieră".

Molly, Lenuța şi Marian nu mai puțin de opt "părinți" care se ocupă de ele, vaccinurile sunt făcute la timp, iar unul dintre elevii școlii de zbor, medic veterinar, le asigură și consultațiile medicale.

Dincolo de glumele care le-au făcut celebre pe reţelele sociale, prezența micuţelor feline în turnul de control al Aeroportului Internaţional Tuzla poate avea și un efect benefic asupra stării emoționale a angajaților.

"Prezenţa pisicilor la locul de muncă poate aduce un beneficiu real pentru anumite persoane. Uneori, câteva minute de interacţiune cu un animal ne ajută să ne detaşăm de presiunea sarcinilor şi să revenim mai liniştiţi la ceea ce avem de făcut", a explicat pentru Antena 3 CNN Elena Stambuli, psiholog.

Pentru programul fără zile libere, Molly, Lenuța şi Marian primesc o remunerație pe măsură: mâncare, nisip pentru litieră și multă afecțiune.