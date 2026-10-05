Un bărbat a fost prins cu 300 de țestoase și 77 de papagali într-un port din Sicilia. Unele exemplare aparţin unor specii protejate

Animalele exotice erau într-o maşină care nu avea un sistem de control al temperaturii adecvate pentru a le proteja sănătatea. Sursa colaj foto: capturi video Facebook/Guardia di Finanza

Polițiştii italieni au anunţat luni că un bărbat din Malta este anchetat pentru contrabandă, după ce în mașina sa au fost găsite aproape 400 de animale exotice înghesuite. Incidentul a avut loc la Pozzallo, în Sicilia, în urma unei inspecții efectuate în zona de îmbarcare a unui catamaran, care urma să ajungă în Malta. La scurt timp după descoperire, au fost chemaţi medici veterinari pentru a evalua cele 300 de țestoase, dar şi cei 77 de papagali, relatează The Guardian.

Poliția a declarat că l-a observat pe bărbat "în timp ce transporta numeroase animale" într-o mașină care nu dispunea de spațiu suficient și de un sistem adecvat de control al temperaturii.

Verificările ulterioare efectuate de medicii veterinari au scos la iveală faptul că 76 dintre papagali aparțineau unor specii protejate prin Convenția de la Washington, un acord global semnat în 1973 pentru a proteja plantele și animalele pe cale de dispariție de riscul comerțului internațional, cunoscută sub denumirea de CITES. Poliția a declarat că această captură s-a numărat printre cele mai importante efectuate în baza convenției.

Comerțul ilegal cu animale protejate este "dăunător pentru întregul ecosistem și pentru piața legală", a declarat poliția financiară italiană într-un comunicat, transmite Malta Today.

Toate cele 377 de animale exotice au fost confiscate şi, ulterior, au ajuns într-o unitate de creştere, a mai precizat poliția.

În prezent, bărbatul din Malta este acuzat că a ținut animalele în condiții incompatibile cu natura lor și că le-a provocat suferințe severe, dar și că a încălcat legile care reglementează comerțul internațional cu specii protejate.

Descoperirea are loc la o lună după ce poliția a găsit capul unui crocodil, dintr-o specie aflată în pericol critic de dispariție, în bagajul unui italian, pe aeroportul Caselle din Torino. Bărbatul a aterizat acolo, după ce a venit din Miami, via Istanbul. Poliţiştii au deschis o anchetă şi în acest caz, individul fiind suspectat de contrabandă cu un exemplar care aparţine unei specii protejate.

Italia este un important punct de tranzit pentru comerțul ilegal cu animale exotice, o activitate alimentată în mare parte de crima organizată. Într-un raport publicat la începutul acestui an, filiala italiană a WWF a afirmat că animale precum "broaște țestoase, păsări ornamentale, reptile tropicale și chiar primate de talie mică fac obiectul comerțului ilegal prin intermediul canalelor online și al schimburilor transfrontaliere".