Medicamentele pentru slăbit au dus la o explozie de creme care combat „fața Ozempic”. Ce promit că fac aceste cosmetice

Persoanele care slăbesc rapid folosind diverse medicamente antidiabetice la modă, au nevoie de creme care să le redea elasticitatea feţei. Sursa foto: Gettyy Images (poza cu caracter ilustrativ)

Scăderea rapidă în greutate a schimbat nevoile persoanelor, iar companiile cosmetice se străduiesc să creeze acum produse specifice pentru a contracara anumite efecte secundare. După folosirea medicamentelor antidiabetice care provoacă o scădere rapidă în greutate şi care sunt la modă în întrega lume, persoanele ajung să aibă o față care pare „dezumflată”, un efect secundar al utilizării acestor medicamente.

Acest aspect al feţei „scobit” sau „dezumflat”, observat adesea în urma administrării medicamentelor pentru slăbit, precum agoniștii receptorilor GLP-1, de exemplu semaglutida, cum sunt Ozempic sau Wegovy, este cunoscut, în limbaj curent, drept „față de Ozempic”, relatează publicaţia La Repubblica.

Revoluția în cosmetică

Această nouă categorie a persoanelor care slăbesc folosind astfel de medicamente a obligat companiile de cosmetice să-și regândească gamele de produse. Dacă, în trecut, o cremă antirid, un fard de pleoape la modă sau un ruj erau suficiente, noua prioritate este acum „combaterea pierderii fermității pielii în zona laterală a feței”, cu alte cuvinte, remedierea aspectului „scobit” al unor obraji care, odinioară, erau plini și rotunzi.

L’Oréal a abordat această nouă realitate cât se poate de direct: gigantul din industria frumuseții a explicat, după cum a relatat BBC, că utilizarea tot mai frecventă a medicamentelor pentru slăbit a afectat vânzările de produse de înfrumusețare și îngrijire a pielii. Prin urmare, compania dezvoltă acum produse concepute special pentru a contracara anumite efecte secundare asociate cu scăderea rapidă în greutate.

Directorul general al companiei, Nicolas Hieronimus, a declarat că piața produselor de înfrumusețare se dovedește a fi rezilientă într-un context global dificil și că utilizarea medicamentelor de tip GLP-1 reprezintă „un fenomen foarte important pentru noi”. În cadrul unei teleconferințe cu investitorii, Hieronimus a menționat că creșterea utilizării acestora „are un impact asupra consumului de produse de înfrumusețare și, în special, asupra consumului de produse pentru îngrijirea pielii”.

Rezultate pozitive

Această nouă preocupare asupra nevoilor emergente a dat roade. Astfel L’Oréal a anunțat că vânzările aferente celor trei luni încheiate în septembrie au crescut cu 7,7%, depășind așteptările analiștilor. Hieronimus a declarat că brandurile L’Oréal, SkinCeuticals și Kiehl’s, oferă produse „concepute să acționeze în sinergie cu GLP-1, contracarând efectele secundare ale acestuia, precum laxitatea pielii” și alte probleme asociate cu pierderea rapidă în greutate. În plus, L’Oréal și-a extins prezența în sectorul esteticii clinice, majorându-și, în decembrie anul trecut, participația la compania de dermatologie Galderma până la 20%.