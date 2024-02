Riscurile asociate consumului produselor de patiserie dimineața | Medicul Mihail Pautov: ”Vă face mai mult rău decât o Cola”

Medicul Mihail Pautov trage un semnal de alarmă cu privire la consumul produselor de patiserie, în special dimineața.

Sursa foto: Hepta

Produsele de patiserie sunt consumate de majoritatea românilor, fiind alese des pentru micul dejun sau gustările dintre mese.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că acestea nu sunt recomandate, în special dacă sunt consumate dimineața. Pe lângă faptul că ele conțin adesea multe calorii, zaharuri și grăsimi nesănătoase, acestea pot provoca probleme serioase, mai ales dacă sunt consumate în exces.

Medicul Mihail Pautov a explicat care sunt efectele consumului acestor produse, în cadrul unui clip pe TikTok.

”Am găsit un aliment foarte nesănătos care, efectiv, consumat greșit, ne distruge metabolic. Mă refer la aceste alimente, în contextul în care le mâncăm aproape zilnic, le mâncăm în cantități mari și ne imaginăm că ele nu ne fac rău și, de fapt, ele ne fac rău.

Într-o jumătate de oră după ce am mâncat un covrig pe stomacul gol, glicemia a ajuns la 155. Apoi, a urmat o scădere bruscă a glicemiei, aproape de 70, lucru care mi-a adus confuzie, mi-a creat un declin cognitiv tranzitoriu și mi-a dat o senzație puternică de foame.

Nu mă puteam concentra, nu aveam chef să mai vorbesc cu nimeni, tot ce voiam era să mănânc. Apoi am băut o bere fără alcool și mi-am recăpătat glicemia” a povestit medicul, în prima parte a videoclipului.

”Un covrig mâncat pe stomacul gol este o furtună metabolică”

Medicul a atras atenția asupra faptului că produsele de patiserie sunt extrem de nocive dacă sunt consumate pe stomacul gol. Un sfat ar fi să avem grijă la modul în care mâncăm covrigii.

Spre exemplu, dacă sunt consumați alături de fibre și proteine, sănătatea nu va mai fi pusă în pericol.

”La câteva ore, am mâncat alt covrig, cu somon, cu niște parmezan și cu o salată imensă. Rezultatul: glicemia mi-a crescut foarte puțin. Când am mâncat covrigul alături de grăsime, proteine, multe fibre, nu am mai avut acea senzație de foame, nu mi-a crescut nici insulina, nu am mai avut acea confuzie. Concluzia este – atenție cum mâncăm covrigul și cu ce îl combinăm!

Un covrig mâncat pe stomacul gol este o furtună metabolică și vă face mai rău decât vă face o Cola. Despre cola știți că va face rău, că vă îngrașă, că vă predispune la tot felul de probleme de sănătate și o faceți asumat, dar faceți-o asumat și atunci când mâncați un covrig, care nu este sănătos” a mai adăugat medicul, în a doua parte a experimentului, potrivit a1.ro.