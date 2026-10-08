Noua "zonă albastră" a lumii. Într-un sat din Sardinia, numeroase femei ajung la 100 de ani. Care este secretul longevității lor

În Bolotana, un mic sat aflat la aproximativ 110 kilometri de prima "zonă albastră" identificată în Sardinia, numeroase femei ajung la 100 de ani. FOTO: Profimedia Images

Secretul longevității ar putea fi să fii femeie și să trăiești într-o anumită parte a Sardiniei. Cel puțin aceasta este ideea sugerată de un studiu despre centenarii din Bolotana, un mic sat aflat la aproximativ 110 kilometri de prima "zonă albastră" identificată în Sardinia, scrie The Guardian.

Sardinia a devenit cunoscută pentru longevitatea locuitorilor săi, în special a bărbaților, în 1999. Atunci, un grup de sate izolate de pe versanții din centrul și estul insulei a fost identificat drept o "zonă albastră", denumire folosită pentru regiunile cu o concentrație mare de persoane care ajung la 100 de ani. În lume sunt cunoscute cinci astfel de zone.

Acum, cercetătorii spun că Bolotana, situată în regiunea Margine din centrul Sardiniei, la aproximativ 110 kilometri de zona identificată inițial, ar putea intra în aceeași categorie. În sat, noi locuitori împlinesc în fiecare an 100 de ani, iar fenomenul este susținut în special de longevitatea femeilor.

Un studiu realizat de profesori de la Universitatea din Sassari, Sardinia, și de la Universitatea Alabama din Birmingham, SUA, publicat în revista științifică Frontiers in Aging, arată că 13,8% dintre femeile din sat care ating 70 de ani ajung să împlinească 100 de ani. Potrivit cercetătorilor, acest procent plasează Bolotana pe locul al doilea în lume pentru longevitatea feminină, după Hong Kong.

În Italia, unde numărul centenarilor s-a dublat din 2009, doar 3,5% dintre femeile care ajung la 70 de ani ating și vârsta de 100 de ani.

Cercetătorii au analizat registrele persoanelor născute în Bolotana între 1900 și 1925 și au constatat că 38 dintre ele trăiseră peste 100 de ani. Rata longevității pentru acest grup era cu 57% mai mare decât media națională.

Studiul a început în 2024, iar anul trecut Bolotana avea 12 centenari la o populație de 2.266 de locuitori. Proporția era de aproximativ 12 ori mai mare decât media Sardiniei. Șase dintre ei au murit între timp. Cele șase persoane rămase sunt toate femei, iar cele mai în vârstă două au câte 102 ani. Alți locuitori sunt așteptați să împlinească 100 de ani până la sfârșitul acestui an și pe parcursul lui 2027.

Rezultatele sugerează și că "zona albastră" a Sardiniei se extinde, spre deosebire de celelalte patru cunoscute în lume: Okinawa, în Japonia, peninsula Nicoya, în Costa Rica, Ikaria, în Grecia, și Loma Linda, în California, SUA.

"Important este că, pentru prima dată în peste 25 de ani, am găsit un loc cu o longevitate deosebită în afara zonei albastre cunoscute din Sardinia", a declarat pentru The Guardian Giovanni Mario Pes, coordonatorul studiului și unul dintre creatorii conceptului de "zonă albastră". "Bolotana are aceleași caracteristici, dar este un caz și mai remarcabil. În zona inițială exista un echilibru neobișnuit între femei și bărbați. Aici, longevitatea femeilor predomină."

Pes a spus că, deși se știe deja că femeile trăiesc mai mult din motive biologice, "extraordinar este faptul că longevitatea femeilor din Bolotana este de trei ori mai mare decât cea a majorității femeilor din țările occidentale".

Cercetătorul, originar din Sardinia, al cărui străbunic a trăit 110 ani și a cărui mamă are 101 ani, a refuzat să facă presupuneri despre secretul longevității din sat. El a subliniat că studiul s-a limitat la constatarea acestui fenomen.

Totuși, după ce a petrecut timp alături de centenarele încă pline de energie din Bolotana, Pes a spus că l-au impresionat mai ales legăturile sociale "foarte puternice și autentice", păstrate de-a lungul vieții.

El a dat exemplul Giovannei Marras, în vârstă de 101 ani, care locuiește cu sora sa. "Trăiesc împreună, gătesc împreună și vorbesc cu ușurință una cu cealaltă", a spus Pes. "Nu exista niciun semn de declin cognitiv."

Primarul din Bolotana, Francesco Manconi, a oferit câteva posibile explicații. "Nu sunt om de știință, dar probabil este o combinație de factori", a declarat el pentru Corriere della Sera. A menționat alimentația bazată pe produse proaspete și naturale, precizând însă că nimeni nu renunță la seada, un desert tradițional cu umplutură de brânză, sau la mustazzolus, biscuiți cu mirodenii consumați adesea la micul dejun.

Natura și aerul curat, nepoluat, din jurul satului ar putea avea și ele un rol, a adăugat primarul, la fel ca mișcarea, deși Bolotana nu are o sală de sport. "Vârstnicii au mers întotdeauna mult pe jos, chiar și 20 de kilometri pe zi. Și aș spune că era vorba mai ales despre femei."

Potrivit statisticilor oficiale din noiembrie 2025, în Italia trăiau 23.548 de persoane cu vârsta de cel puțin 100 de ani, cu aproximativ 2.000 mai multe decât în anul precedent. Femeile reprezentau 82,6% din total.

Femeile sunt majoritare și în rândul celor 724 de persoane din Italia care au cel puțin 105 ani, numite semi-supercentenari, precum și printre cei 19 supercentenari, care au împlinit cel puțin 110 ani.