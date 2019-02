Foto: pixabay.com

Nu mai stii cum sa scapi de raceala? Invata sa prepari un remediu natural din mustar

In caz ca nu stiai, iti spunem noi: mustarul este un remediu eficient pentru durerile de gat si raceala. In 70 de mililitri de apa fiarta se adauga o lingurita de miere, una de sare, jumatate de lamaie stoarsa si o lingura de mustar pudra. Se agita totul foarte bine, apoi se face gargara cu solutia din ora in ora, scrie ziarulring.ro.

Mustarul te scapa si de oboseala din picioare. Sase linguri de praf de mustar se pun intr-un lighean cu apa fiebinte. Se tin picioarele timp de 30 de minute in amestec, iar oboseala va disparea.

Daca ai crize de astm bronsic, poti sa iti ungi pieptul cu mustar si sa acoperi zona cu un prosop umed.