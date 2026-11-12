O brățară care a aparținut ultimei familii imperiale a Rusiei s-a vândut cu aproape 5 milioane de dolari. Povestea safirului Romanov

2 minute de citit Publicat la 17:37 12 Noi 2026 Modificat la 17:41 12 Noi 2026

Abia în 2015, casa Cartier a montat safirul pe brățara cu diamante în forma în care a fost scoasă acum la licitație. Foto: CNN Newssource

O brățară cu un safir uriaș, care a făcut parte cândva din bijuteriile coroanei imperiale ruse, a fost vândută la licitație pentru aproape cinci milioane de dolari, mult peste prețul estimat inițial, scrie CNN.

Safirul Romanov, de 197,80 carate, are o formă dreptunghiulară cu colțurile rotunjite și este montat pe o brățară Cartier cu diamante, realizată într-un stil geometric, potrivit casei de licitații Sotheby's. Bijuteria a fost vândută miercuri, la Geneva, în Elveția.

Prețul final a fost de 4,1 milioane de franci elvețieni (4,9 milioane de dolari), deși Sotheby's estimase că brățara va fi adjudecată pentru o sumă cuprinsă între 850.000 și 1,7 milioane de franci elvețieni (aproximativ 1,02 și 2,04 milioane de dolari).

„Acest safir istoric excepțional provine din legendara colecție a familiei Romanov”, se arată în descrierea bijuteriei. Potrivit casei de licitații, colecția țarilor ruși a fost, probabil, cea mai somptuoasă și mai valoroasă colecție de bijuterii regale din istorie.

Cine au fost Romanovii

Familia Romanov a fost ultima dinastie care a condus Rusia. Domnia sa s-a încheiat în 1917, când țarul Nicolae al II-lea a abdicat, la începutul Revoluției Ruse. Un an mai târziu, membrii familiei imperiale au fost executați de bolșevici.

Nu se știe exact când a intrat safirul în posesia familiei Romanov, însă bijuteria apare într-o imagine din 1883, alături de un al doilea safir asemănător. Cele două pietre prețioase împodobeau partea din față a fustei purtate la un bal de împărăteasa-mamă Maria Feodorovna, mama țarului Nicolae al II-lea, potrivit Sotheby's.

După Revoluția Rusă, sovieticii au început să vândă bijuteriile familiei imperiale, în anii 1920. Safirul a fost cumpărat în 1927 de Ganna Walska, o personalitate cunoscută a înaltei societăți din acea perioadă, a precizat casa de licitații.

La momentul achiziției, piatra prețioasă era montată pe un colier. Ulterior, a fost mutată pe un alt colier, mai scurt, pe care se afla și în 1971, când bijuteria a fost vândută ca parte a moștenirii Gannei Walska.

Abia în 2015, casa Cartier a montat safirul pe brățara cu diamante în forma în care a fost scoasă acum la licitație.

Potrivit Sotheby's, brățara are și un element central din cristal de stâncă, care poate fi schimbat cu safirul. Designul pune în valoare atât istoria pietrei prețioase care a aparținut familiei Romanov, cât și stilul Cartier, inspirat de perioada Art Deco.

Nu este prima dată când bijuteriile fostei familii imperiale ruse se vând la prețuri mult peste estimările specialiștilor.

În 2021, o broșă cu safir și diamante, împreună cu o pereche de cercei asortați, au fost vândute la Sotheby's pentru 806.500 de franci elvețieni (aproximativ 883.600 de dolari), aproape dublu față de limita superioară a estimării făcute înaintea licitației.