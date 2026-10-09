O fetiță de 12 ani i-a dat tatălui ei economiile sale pentru o căsuță-ciupercă. Apoi, construcția cu două etaje a câștigat un premiu

The Mushroom Shed a câștigat marele premiu în competiția Cuprinol Shed of the Year din 2017. Sursa foto: Cuprinol via Facebook

O fetiță de 12 ani din Surrey, Anglia, i-a dat tatălui său 500 de lire din economiile personale și i-a cerut să construiască o casă în formă de ciupercă în grădina din spatele locuinței. Tatăl ei, Ben Swanborough, a acceptat provocarea și a construit un refugiu din lemn cu două etaje, trapă, vitralii și o podea de sticlă, prin care se poate vedea un pârâu. Construcția neobișnuită a câștigat ulterior marele premiu în competiția Cuprinol Shed of the Year din 2017.

Căsuța-ciupercă, cunoscută și sub numele de Mushroom House (n.r. Căsuța Ciupercă), a fost aleasă dintre un număr record de 2.963 de înscrieri la cea de-a zecea ediție a competiției anuale, potrivit informațiilor publicate pe Shedblog. Evenimentul a atras 26.571 de voturi din partea publicului, iar câștigătorul final a fost anunțat în cadrul emisiunii Amazing Spaces Shed of the Year, difuzată de Channel 4, potrivit Times of India.

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Ceea ce a început ca o solicitare din partea fiicei lui Swanborough s-a transformat, în cele din urmă, într-un loc în care familia putea petrece timp împreună și își putea primi prietenii. Construcția realizată manual includea mai multe elemente neobișnuite, de la un raft ascuns pentru dulciuri până la un acoperiș de sticlă, prin care vizitatorii puteau privi stelele.

Proiectul lui Swanborough a câștigat mai întâi categoria „Cabin and Summerhouse” - cabane și căsuțe de vară - înainte de a concura pentru marele premiu cu alți șapte câștigători ai categoriilor.

În cele din urmă, juriul a ales Mushroom Shed, apreciind atât designul construcției, cât și efortul depus de Swanborough pentru a o realiza pentru fiica sa.

O privire în interiorul căsuței

Mushroom Shed a fost proiectată astfel încât să semene cu o ciupercă: partea inferioară, îngustă, reprezintă piciorul acesteia, iar partea superioară, mai lată, imită pălăria.

La nivelul inferior se află un mic spațiu cu birou și o scară care duce la etaj. Vizitatorii ajung în partea superioară printr-o trapă, care se deschide spre un spațiu de relaxare amenajat în stil vintage.

Etajul include vitralii, un balcon și o podea de sticlă prin care vizitatorii pot privi în jos, spre pârâul de la marginea grădinii. Acoperișul din sticlă le permite, de asemenea, celor aflați în interior să admire cerul și stelele. Un alt element special este un raft ascuns, destinat dulciurilor.

Competiția din 2017

Mushroom Shed a concurat cu alte șapte construcții care câștigaseră fiecare câte o categorie, toate propunând moduri diferite de a valorifica un spațiu amenajat în grădină.

Printre acestea s-a numărat Pricklebums, o căsuță de vară transformată în centru de îngrijire pentru arici bolnavi, răniți sau rămași orfani, situată în Ludlow. Deținută de Ailie Hill, mica structură putea găzdui până la 22 de arici în perioada tratamentului și a recuperării.

Un alt concurent a fost Team Unlimbited, un atelier din Swansea în care Stephen Davies proiecta și producea gratuit mâini și brațe artificiale realizate prin imprimare 3D pentru copii.

Printre finaliști s-au mai aflat un buncăr subteran din Lincolnshire, o căsuță de divertisment amenajată ca o stație de pompieri în Hampshire și o expoziție mobilă din Cambridgeshire, concepută ca o secție de poliție din anii 1940.

În ciuda diversității proiectelor înscrise, construcția lui Swanborough s-a remarcat prin designul său și prin povestea personală din spatele realizării acesteia.

Andrew Wilcox, unul dintre membrii juriului, a explicat de ce a fost aleasă această construcție:

„Ștacheta a fost ridicată foarte sus în acest an, de la vagoane de tren întregi până la o capelă în miniatură și o replică de cinematograf. Având în vedere că fiecare dintre cele opt categorii a avut câștigători puternici, decizia a fost foarte dificilă pentru mine și pentru ceilalți membri ai juriului. Devotamentul lui Ben față de fiica sa și detaliile de design ingenioase pe care le-a creat s-au remarcat cu adevărat. Merită pe deplin acest titlu.”

Premiul câștigat

În calitate de câștigător al marelui premiu, Swanborough a primit 1.000 de lire din partea sponsorului competiției, Cuprinol, precum și produse Cuprinol în valoare de 100 de lire, o plachetă de câștigător și o coroană uriașă pentru căsuță.

După anunțarea rezultatului, Swanborough a declarat că familia nu s-ar fi așteptat niciodată ca proiectul lor să atragă atenția la nivel național.

„Când am început proiectul, nici nu ne-am fi imaginat că vom ajunge aici. Am creat deja atât de multe amintiri frumoase în căsuța noastră, iar acum avem și mai multe datorită competiției! Au existat atât de multe căsuțe inovatoare și uimitoare în concurs și suntem absolut încântați că am câștigat titlul Shed of the Year 2017.”

Marianne Shillingford, director de creație la Cuprinol, a lăudat, la rândul său, proiectul și ideea din spatele acestuia.

„Ben a demonstrat că ai nevoie doar de puțină motivație și viziune pentru a crea un spațiu cu adevărat spectaculos în capătul grădinii. Căsuța sa a fost, fără îndoială, un câștigător pe măsura unei ediții de referință a competiției.”