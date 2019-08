O bătrână care tocmai ce a împlinit 107 ani a declarat că secretul tinereții ei este faptul că nu s-a căsătorit niciodată! Louise Signore, născută în 1912 în Harlem, și-a serbat ziua recent alături de 100 de prieteni și apropiați la centrul Bartow din Coop City.

Printre sfaturile date de bătrână se numără și dansul, bingo, și mâncarea italienească. Louise a declarat că încă face sport, joacă bingo în fiecare zi după prâz și întodeauna mănâncă cu poftă! Totuși,bătrâna crede cu tărie faptul că a ajuns la această vârstă înaintată datorită deciziei de a nu se căsători!

God bless this amazing woman who is 107 years old today! Big party with her friends and family in the Bronx. Lots of keys to living so long — including eating Italian food, dancing, and she emphasized never getting married ?? pic.twitter.com/YJUD9iD5s2