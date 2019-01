De-a Viața Ascunselea. Maestrul Ion Dichiseanu: „Dincolo de Barieră a fost un film-șansă pentru mine”

foto- captură Antena 3

Maestrul Ion Dichiseanu a mărturisit la „De-a Viața Ascunselea” că filmul „Dincolo de Barieră”, în care a avut unul dintre cele mai importante roluri, a fost un film-șansă pentru el.

„A fost un film care a deschis un drum. În teatru am demonstrat, dar în film până atunci nu avusesem roluri. Până în '64 când am avut acest rol și am avut întâlnirea cu Francisc Munteanu.. nu pot să uit întâlnirea cu el. Dădeam o probă de film, el nu mă văzuse, pe urmă ne-am împrietenit. Și îmi zice „ia spune tu replicile astea”. M-a plăcut și apoi a urmat colaborarea cu el”, a povestit actorul.

Ion Dichiseanu și-a amintit și de partenera sa din film, Anca Ionescu, a cărei apariție în film a fost o întâmplare, ea nefiind actriță. „Ea e cadru universitar, are o funcție mare în minister. După film m-a chemat la o întâlnire cu mai mulți profesori, prieteni de-ai ei, familie”.