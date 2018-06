O cititoare The Guardian se adresează publicație cu o problemă des întâlnită: „Am 30 de ani și sunt împreună cu soțul meu de 11 ani. Avem trei copii și amândoi lucrăm cu normă intreagă. Acum trei ani soțul meu m-a înșelat cu fosta lui prietenă din liceu. Ne-am despărțit timp de șapte luni după ce am aflat, apoi ne-am împăcat dar acum sunt cam dezgustată de ideea de sex. Nu știu ce e în neregulă cu mine sau cum să rezolv asta. Nu știu cât de mult pot să o mai duc așa.”



Pamela, experta în relații a publicației răspunde dilemei: „Este clar că soțul tău te iubește din multe motive în afara sexului și meritați să vă acordați timpul necesar pentru a vă vindeca în urmă traumei aventurii lui. Este extrem de comun ca un partener trădat să fie repulsat de ideea sexului iar soțul dvs. trebuie să înțeleagă acest lucru. De asemenea, el trebuie să fie răbdător, susținător și să muncească din greu pentru a vă face să vă reconstruiți încrederea în el. Este păcat că simțiți ca și cum dezgustul dvs. este greșit și că trebuie să încercați să îl acomodați în vreun fel. Găsiți o cale să îl faceți pe soț să va asculte. I-ați putea spune spune: "Ar fi frumos să reușim să ne reluăm relația din puctul în care eram dar asta nu este posibil. Îmi va lua ceva timp să mă simt din nou sigură din punct de vedere sexual și am nevoie de înțelegerea și sprijinul tău."

Apoi adresați-vă foarte specific în legătură cu ceea ce aveți nevoie, indiferent ce ar putea fi asta. Poate că aveți nevoie ca el să fie mai liniștitor, să vă atingă mai iubitor sau să va dedice o noapte pe saptamană. Indiferent de ce aveți nevoie exprimați-vă nevoile într-un mod exact și învățați-l să vă trateze ca pe o femeie specială și atractivă cum sunteți. Cu siguranță încă există îndoielei, resentimente și neîncredere iar acele emoții pot creea un sentiment de nesiguranța față de el, și asta la rândul sau vă va afecta dorință sexuală. Dacă va face un efort pentru a te mulțumi, veți avea încredere în el din nou și îl veți întâmpina din nou din toate punctele de vedere.”

Sursa: The Guardian