Eroii Zilei. Ei sunt elevii campioni care ne vor reprezenta țara la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice

Cinci dintre cei mai buni 2000 de elevi din Romania ne vor reprezenta țara la Campionatul Mondial de Dezbateri Academice.

Această competiție aduce împreună elevi de peste tot din lume, fiind implicate aproximativ 70 de țări. Timp de două săptămâni, cei mai buni elevi se întrec în dezbateri pe diverse teme.

Anul acesta, echipa României a triumfat la competițiile de la Copenhaga și Bratislava și speră să o facă și în competiția finală din Colombo, Sri Lanka.

Însă, totul vine cu un efort financiar deosebit, atât pentru părinții elevilor, cât și pentru profesori. Doar taxa de competiție pentru fiecare elev costă 700 de dolari.

Alexandru Dănescu- „Temele sunt oferite de către organizatorii campionatului cam cu două luni înaintea desfășurării competiției. Abordează teme sociale, economice, politice, filozofice sau morale și pregătirea e destul de intensă. Presupune citit foarte mult, făcut mult research pe internet și prin cărți. Anul trecut am dezbătut despre China și expasiunea Chinei pe plan internațional. Am vorbit despre cluburi sportive, dacă ar trebui să fie deținute de comunitățile locale sau de entități private. Am vorbit despre a fi mamă și dacă acest lucru e așa de bun precum se portretizează în societate”.

Dora Szegedi- „Temele noastre încă nu au fost comunicate, așteptăm cu sufletul la gură să vedem ce o să ni se dea și anul acesta. Până acum, am discutat dacă ar trebui să taxăm automatizarea, dacă e moral sau imoral ca copiii să trebuiască să aibă grijă de părinții lor după ce mor și tot felul de teme filozofice și politice”.

Șerban Pitic, antrenorul lotului- „Vorbim de niște copii foarte talentați. Dar dezbaterea presupune foarte multă muncă. Nu poți să fii bun de la început, indiferent de cât de talentat ești. Procesul e destul de lung, ei se pregătesc în cluburile lor de dezbateri, iar noi îi preluăm cu un an înainte de campionat. La antrenamente, facem tot felul de traininguri. Vedem la ce nivel sunt, după care antrenăm abilități de argumentare, de discurs public și avem și discuții cu specialiști”.