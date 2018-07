Foto: Captură Antena 3

Avem români extraordinari, recunoscuţi în lume pentru abilităţile şi talentele lor. Dorina Gîrbovan este profesor de fizică şi singurul român ales ambasador NASA. Vorbim despre un proiect râvnit de mii de profesori din întreaga lume şi care dă posibilitatea cadrelor didactice să înveţe despre spaţiu şi ştiinţă la centrul NASA din Alabama. Dorina Gîrbovan a fost selectată din mii de profesori. Lecţiile sale de fizică îmbogăţite cu noţiuni de spaţiu sunt adevărate aventuri pentru elevi. De altfel, nicio lecţie nu se aseamănă cu cealaltă. Fiecare lecţie este construită după pasiunile elevilor săi.

''Acum doi ani de zile am fost selectată să particip la acest training (...) Ei selectează în fiecare an în jur 240 de profesori din lume, profesori de ştiinţă şi matematică, să participe la aceste traininguri, după care ei speră ca aceşti profesori să ducă mai departe noţiunile în clase lor, iar copiii să fie inspiraţi (...) Am participat cu copiii la concursuri NASA, iar copiii au câştigat. În urma acestor rezultate, am fost selectată să devin ambasador. În 2009 m-am întors din America şi din Canada. Unul dintre motivele pentru care m-am întors este sistemul de educaţie românesc care are foarte multe baze bune şi puternice. Studenţii şi profesorii români sunt văzuţi foarte bine '', a spus Dorina Gîrbovan.