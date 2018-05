Bronnie Ware este o asistentă medicală australiană care a petrecut mai mulți ani îngrijind pacienți în ultimele 12 săptămani de viață. Ea le-a înregistrat confesiunile de pe patul de moarte într-un blog numit „Inspiration and Chai”, care a stârnit atât de multă atenție încât până la urmă și-a pus observațiile într-o carte numită "Top Five Regrets of the Dying".

Iată cinci dintre cele mai întâlnite regrete ale oamenilor aflați în ultimele zile de viață:

1. Aș fi vrut să am curajul să trăiesc o viață cum mi-am dorit-o eu, nu viața pe care o asteaptau ceilalți de la mine.

"Acesta a fost cel mai des întâlnit regret. Când oamenii își dau seama că viața lor este aproape de sfârșit și se uită înapoi, este ușor să vadă cât de multe vise au fost neîmplinite. Majoritatea oamenilor au murit știind că nu și-au îndeplinit nici măcar jumătate din vise și asta din cauza alegerilor pe care le-au făcut. Sănătatea aduce o libertate de care foarte puțini își dau seama, până când nu o mai au.”

2. Aș fi vrut să nu muncesc atât de mult.

"Acest lucru a venit din partea tuturor pacienților de sex masculin de care am avut grijă. Regretau că nu au stat mai mult timp cu copiii și cu partenerul lor. Femeile au vorbit de asemenea despre acest regret, dar majoritatea erau de la o generație mai în vârstă, așa că nu trebuiau să susțină o familie întreagă.”

3. Aș vrea să fi avut curajul să îmi exprim sentimentele.

"Mulți oameni și-au suprimat sentimentele pentru a păstra pacea cu ceilalți. Prin urmare, s-au mulțumit cu o existență mediocră și nu au devenit niciodată cu adevărat capabili să fie cea mai bună variantă a lor. Din această cauză, mulți s-au îmbolnăvit din cauza regreteor."

4. Mi-aș fi dorit să răman în legătură cu prietenii mei.

"Adesea, oamenii nu își dădeau seama cu adevărat de beneficiile pe care le aveau cu vechii prieteni până în ultimele săptămâni și nu era întotdeauna posibil să găsim acești prieteni pentru a îi pune în legătură. Mulți au fost atât de prinși în viața lor, încât au lăsat prietenii de aur să se piardă. Au existat multe regrete profunde legate despre faptul că nu le-au oferit prietenilor timpul și efortul pe care aceștia îi meritatu. Tuturor le era dor de prieteni pe patul de moarte.”

5. Mi-aș fi dorit să fiu mai fericit

"Aceasta este un regret surprinzător de comun: mulți nu și-au dat seama până la sfârșitul vieții că fericirea este o alegere, mulți rămânînd blocați în vechile obiceiuri și așa-numitul confort. Frica de schimbare i-a făcut să pretindă față de alții și față de ei înșiși că sunt mulțumiți, când de fapt pe dinăuntru le era dor să zâmbească și să se bucure de viață.”

