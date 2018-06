Un bărbat cere sfatul Pamelei, experta în relații a publicației The Guardian: „Prietena mea are un trecut sexual foarte colorat, fiind în cel puțin trei experiențe sexuale de threesome (de trei persoane). Acest lucru împreună cu faptul că ea călătorește pentru muncă și majoritatea prietenilor ei sunt de sex masculin, mă pun într-o frică constantă de a fi înșelat (am fost înșelat și în trecut). Asta mă face să am reacții iraționale și izbucniri. Îmi place cu adevărat această fată și nu am nicio îndoială că vreau să fiu cu ea, dar nu pot continua să trăiesc cu atâta anxietate și depresie legată relația noastră. Nu știu ce să fac.”

Pamela, un psihoterapeut american care se specializează în tratarea tulburărilor sexuale răspunde: „Iubirea experiențelor sexuale nu ar trebui să fie dureroasă, dar pentru acei oameni care sunt predispuși să își imagineze ce este mai rău, acestea sunt deseori experiențe negative. În plus, "trecutul sexual colorat" al prietenei tale este neimportant: ceea ce contează este că ea a ales să fie cu tine. Acesta este un adevăr minunat.

Desigur, aveți și posibilitatea de a părăsi această relație, dar probabil că nu vei face asta, pentru că ceva despre această situație poate fi familiar, în mod inconștient. Mulți oameni sunt influențați de traumele din trecut și este posibil că acest lucru să fie adevărat și pentru tine. Dacă acesta este cazul, trebuie să te vindeci. În orice caz, trebuie să găsești strategii pentru a îți liniști anxietatea, care ar putea avea o cauza mai generală și nu numai gelozia.

Caută ajutor pentru a îți crește stima de sine și pentru a înțelege de ce continui să fii torturat în acest fel. Repetă-ți afirmații pozitive pentru a îți reaminti că meriți o iubire credincioasă, adevarată și că prietena ta poate fi de încredere. Învață urgent strategii de auto-calmare și anti-anxietate fie că este vorba de yoga, de meditație sau de o altă tehnică care funcționează pentru tine. Nu îți lăsa temerile să te împiedice din a fi fericit, așa cum meriți.”

Sursă: The Guardian