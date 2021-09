Românul care a ținut post 40 de zile, mărturii cutremurătoare: "Am ieșit din corp și nu știam cum să fac să intru înapoi"

"Am ținut un post de 40 de zile. Eu sunt un căutător - viața mă fascinează în măsura în care reușesc să răspund cât mai mult la cele trei întrebări: cine sunt, de unde vin și unde merg după ce părăsesc această lume. Aceasta este dogma mea.

Și tot de la nenea Popa, orientarea mea în viață este următoarea: rămân în viață cu două mari acumulări pozitive; cunoștințele științifice din toate domeniile, care mă ajută să fiu mai bun decât înainte și faptele de iubire morale. Asta este religia mea.

Că în această religie mă întâlnescu cu Iisus ca model de iubire pentru planeta aceasta, este perfect pentru mine. Am deschiderea spre cunoaștere, nu spre niște lucruri care mă blochează, mă plafonează", a spus Ovidiu Harbădă.

Ovidiu Harbădă a experimentat o decorporalizare în a 26-a zi a postului negru de 40 de zile

"Mi-a fost rău și puteam să consum ceva să ies din starea respectivă, dar cum sunt poate căpos și curiozitatea e mai mare decât suferința la mine, am vrut să văd ce se întâmplă. Și dimineața pe la 4.00 - 5.00 am 'murit'.. Am ieșit din corp, am stat în cameră, a venit cineva, m-a luat, m-a dus, mi-a arătat niște aspecte din trecutul planetei, mi-a arătat câteva aspecte din existențele mele mai vechi care aveau legătură cu viața mea prezentă și îmi provocau o neacceptare.

Văzând despre ce este vorba mi le-am disculpat, mi-am dat seama că sunt ale mele și m-am eliberat: de frică, de regrete, poate de neiertare și am putut să merg mai departe. Apoi am fost adus în cameră și eu stăteam liniștit. Credeam că cine m-a luat o să mă bage și in corp.

Și, când mă uit, rămăsesem singur, cu corpul în pat și mă uitam la el. Că nici prin cap nu-mi trecea cum să intru. Nici nu prea îmi venea, când mă simțeam așa de bine. MI-am adus aminte că e nenea Popa aici. Și m-am dus la nenea Popa care dormea în cealaltă cameră și am reușit să materializez un 'cioc-cioc'.

Dânsul s-a trezit și a zis 'intră, Ovidiu. Dânsul mă vedea, îmi vedea dublu-etericul, corpul spiritual și discuția a fost de o mare banalitate. I-am spus că nu știu să mai intru în corp. A zis să mă liniștesc că mă va ajuta el. Și a făcut dânsul ceva, am intrat prin creștet, după care am avut nevoie să verific că mi-am luat corpul în primire în totalitate, pentru că altfel sunt probleme.

Și am mișcat puțin din ochi, am văzut că pot să-i deschid și am mișcat degetul mare de la piciorul drept. După aia am înțeles că eu verificam daca mi-am preluat corpul în totalitate. După care am adormit și nu am vorbit despre experiența asta. Că nu știam ce e cu mine, ce se întâmplă, Am realizat experiența, dar nu m-am dumirit despre ce este vorba, era la început, aveam o pregătire teoretică, dar experiență proprie mai puțină. Am mai făcut posturi, nu am ajuns din prima la 40 de zile. Am făcut, 3, 7, 14, 21, 28, dar nu ajunsesem niciodată în faza asta.

Simțeam că nu mai sunt cu totul în corp, pentru că uneori ieșeam la plimbare și eu eram deasupra sau în spate și corpul simțeam că merge singur. Eu aproape pluteam", a povestit Ovidiu Harbădă, în emisiunea Voi cu Voicu.

