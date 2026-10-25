Prima misiune interstelară „va dura 80.000 de ani”

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O navă spațială urmează să fie trimisă într-o călătorie de 80.000 de ani spre cea mai apropiată stea din afara Sistemului Solar, în ceea ce ar fi primul pas al omenirii spre călătoriile interstelare, scrie The Telegraph.

Misiunea Fermi Explorer, programată să fie lansată în 2028, va transporta instrumente științifice pentru cercetări desfășurate pe drumul spre steaua Proxima Centauri, aflată la 4,4 ani-lumină de Pământ.

Oamenii de știință nu vor vedea niciodată rezultatele experimentelor lor, pentru că nava va avea nevoie de zeci de mii de ani ca să parcurgă cei aproximativ 41.500 de miliarde de kilometri până la destinație.

Un videoclip de prezentare arată nava ajungând, în jurul anului 81.528, la o stație spațială futuristă care plutește în sistemul Alpha Centauri, unde este întâmpinată de oamenii viitorului și sărbătorită ca un artefact important din zorii zborurilor spațiale.

Misiunea a fost prezentată de Kam Ghaffarian la Festivalul Starmus din Tenerife.

„Cred că destinul omenirii este să devină interstelară. Ideea noastră este ca în 2028 să lansăm primul satelit trimis vreodată de pe Pământ spre Proxima Centauri. Va dura multe mii de ani, dar ideea este să inspirăm următoarea generație”, a spus el.

Ghaffarian, fondator al companiilor Axiom Space și Intuitive Machines, care colaborează cu NASA pentru a furniza echipamente pentru misiunile Artemis, a adăugat: „Mulți oameni cred că destinația este Luna, iar eu sunt aici să vă spun că Luna nu este destinația. Este, de fapt, doar începutul.

Luna este primul loc în care trebuie să construim infrastructura necesară ca să putem face lansări de pe Lună spre Marte și spre alte planete și, în cele din urmă, spre alte locuri.

Cred că până în 2050 vom avea lansări din oră în oră spre un oraș spațial aflat în afara planetei noastre, unde oamenii vor trăi și vor munci, unde vom avea gravitație artificială și care va deveni o fabrică uriașă în care vom putea crea tehnologii în microgravitație care vor vindeca cancerul. Vor exista oameni care, atunci când vor fi întrebați de unde sunt, vor spune: «Sunt de pe Lună».

Apoi vom avea lansări săptămânale spre suprafața lui Marte, unde, din nou, vom avea o bază în care oamenii vor trăi și vor munci, și poate misiuni o dată la două luni sau trimestriale dincolo de Sistemul nostru Solar, în special spre cea mai apropiată stea de noi, Proxima Centauri”.

Singurele obiecte create de om care au părăsit până acum Sistemul Solar sunt sondele Voyager 1 și Voyager 2 ale NASA. Nava Fermi ar urma să fie prima lansată spre un alt sistem stelar.

La bord se va afla o copie a Discului de Aur care a zburat cu sondele Voyager și care conține formule matematice, imagini cu plante, animale și peisaje de pe Pământ, mesaje de salut rostite în 55 de limbi, muzică, sunete precum cântecul păsărilor, pași și râsete, dar și un mesaj scris de Jimmy Carter. Nava va transporta și mesaje noi de la copii din întreaga lume.

Sistemul stelar Alpha Centauri a fost ales pentru că este cel mai apropiat, se deplasează spre Pământ și este ușor de găsit pe cerul nopții. Coordonatorii misiunii au spus că speră ca, odată ce nava va fi pornit la drum, oamenii să poată localiza sistemul stelar și să știe că omenirea a trimis ceva acolo.

Fermi Explorer ar urma să părăsească Sistemul Solar în jurul anului 2043, iar oamenii de știință estimează că pe parcursul călătoriei va fi depășită de multe alte nave spațiale, pe măsură ce tehnologia va avansa în secolele următoare.

Echipa a spus că adresează o „cerere explicită oamenilor și inteligențelor viitorului” să nu intercepteze nava și să o lase să-și continue călătoria, pentru că va fi „unul dintre cele mai importante artefacte din univers”.

„Sperăm să fim atât primii care pleacă, cât și ultimii care ajung la Alpha Centauri. Niciunul dintre noi nu va mai fi aici când se va încheia această călătorie, și tocmai acesta este scopul. Este vorba despre a face primul pas realizabil și a inspira generațiile viitoare să împingă în continuare limitele pe care le-am moștenit”, a declarat Philip Johnston, cofondator și președinte al misiunii Fermi Explorer.

Alpha Centauri se deplasează spre nord-vest pe cerul nopții, așa că nava nu va ținti poziția actuală a sistemului, ci locul în care acesta se va afla peste 79.500 de ani, o porțiune a cerului în care se află acum constelația Racul.

Misiunea poartă numele lui Enrico Fermi, care și-a dat numele Paradoxului Fermi, întrebarea de ce, dacă probabilitatea existenței unor civilizații extraterestre inteligente este atât de mare, acestea nu au vizitat niciodată Pământul.

Echipa încearcă în prezent să strângă 15 milioane de dolari (aproximativ 11 milioane de lire sterline) pentru finanțarea misiunii și a cerut oamenilor de știință să propună instrumente și opere de artă care să fie amplasate la bordul navei.

Printre proiectele științifice luate în calcul se numără „plăcile martor” pentru micrometeoriți, cu plăcuțe de aerogel care să capteze particule de praf interstelar, precum și un ceas cu radioizotopi, astfel încât cine va găsi nava să poată data lansarea în funcție de ritmul dezintegrării.

Cercetătorii au fost însă avertizați: „Oamenii de știință trebuie să se aștepte ca, pentru majoritatea senzorilor, să nu primim probabil date de la aceste instrumente timp de aproximativ 80.000 de ani”.

Misiunea urmează să fie scoasă la licitație deschisă pentru marii producători de sateliți, iar echipa a precizat că încă nu a decis cum va fi alimentată nava. Aceasta va avea la bord doar o antenă mică, așa că, odată ce va părăsi Sistemul Solar, nu va mai putea fi contactată.

„Partea cea mai inspirațională a acestei misiuni este că oamenii nu trebuie să aștepte o permisiune sau condiții perfecte”, a spus Garrett Jameson, fost ofițer al Forțelor Aeriene ale SUA, care coordonează activitatea de zi cu zi. „Putem accepta constrângerile, putem construi ce este posibil acum și putem oferi următoarei generații ceva valoros pe care să construiască mai departe”.

Dacă lansarea va fi un succes, echipa vrea să trimită o altă navă spre galaxia Andromeda, o călătorie despre care estimează că ar dura un miliard de ani, pentru a părăsi Calea Lactee și a ajunge într-o altă galaxie.

Până acum nu a fost lansată nicio misiune spre o altă stea, deși fizicianul Stephen Hawking a propus misiunea Breakthrough Starshot, care ar urma să trimită o mică velă spre Alpha Centauri, propulsată de un fascicul de lumină.