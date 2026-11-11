Prințul George dovedește că a moștenit talentul artistic de la Kate Middleton și Regele Charles, printr-un desen nou

4 minute de citit Publicat la 10:40 11 Noi 2026 Modificat la 10:40 11 Noi 2026

Prințul George și desenul cu un pescăraș albastru realizat de acesta. Sursa foto: Colaj/ Hepta/ Prince George/ Kensington Palace

Prințul George își demonstrează talentul artistic remarcabil, care pare să fi fost moștenit de la mama sa, Kate Middleton, și de la bunicul său, regele Charles, potrivit publicației PEOPLE.

Ediția revistei Country Life, coordonată în calitate de editor invitat de prințul William și care va fi lansată pe 11 noiembrie, include o imagine impresionantă cu un pescăraș albastru, ilustrat de fiul său cel mare. Desenul păsării colorate a fost realizat de prințul George, acum în vârstă de 13 ani, pe când avea 12 ani.

Nu este prima dată când lucrările artistice ale prințului George atrag atenția. Prințul William și prințesa Kate, ambii în vârstă de 44 de ani, au distribuit anterior, în ziua de Crăciun din 2022, o pictură detaliată reprezentând un ren.

„Este evident că are talent”

Artistul care a realizat fotografia ce a servit drept sursă de inspirație a declarat atunci: „Este evident că are talent. Are un ochi format pentru forme și culori.”

Talentul artistic al lui George a ieșit din nou în evidență în 2025, când prințesa de Wales a distribuit patru portrete de familie realizate în cadrul unei sesiuni speciale de artă alături de cei trei copii ai săi: prințul George, prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, și prințul Louis, în vârstă de 8 ani.

Prințul George calcă pe urmele mamei sale în ceea ce privește talentul artistic. Kate i-a surprins pe admiratorii familiei regale atunci când a trimis o felicitare care includea o schiță remarcabilă a orașului St. Andrews din Scoția, unde a studiat la universitate. Desenul fusese realizat în 2002.

Kate a studiat istoria artei

Kate are o diplomă în istoria artei de la Universitatea St. Andrews, instituția de învățământ unde ea și prințul William s-au cunoscut și s-au îndrăgostit.

Între timp, și regele Charles, în vârstă de 77 de ani, este un pasionat acuarelist de-a lungul unei mari părți a vieții sale de adult. Printre subiectele surprinse în picturile sale se numără peisajele înzăpezite din Klosters, Elveția, dar și împrejurimile reședinței familiei regale de la Balmoral, în Scoția.

Prințul William a fost editorul invitat al ediției aniversare, de 300 de pagini, a revistei britanice Country Life, dedicând șase luni acestui proiect special.

În această ediție specială, prințul William își împărtășește viziunea optimistă asupra viitorului zonelor rurale și vorbește despre angajamentul său de a contribui la crearea unui loc mai bun pentru generațiile următoare.

„Locurile pe care le iubești cel mai mult nu sunt cele pe care le păstrezi neschimbate, ci cele pe care continui să le îmbunătățești în liniște”, scrie moștenitorul tronului. „Într-o zi, George, Charlotte și Louis m-ar putea întreba ce am făcut pentru a ajuta comunitățile să prospere... Nu ne-am imaginat pur și simplu un viitor mai bun, ci am contribuit la construirea lui, astfel încât altcineva să poată merge și mai departe.”

Prințul William, dezvăluiri despre viața de familie din spatele reflectoarelor

Ediția Country Life coordonată de prințul William oferă și câteva informații despre viața de familie a acestuia, dincolo de aparițiile publice. Tatăl celor trei copii vorbește despre plimbările în familie alături de câinii lor, Orla și Otto, și povestește cât de mult le place copiilor să iasă din casă și să exploreze lumea din jurul lor.

Prințesa Kate apare, de asemenea, în revistă, unde vorbește despre puterea naturii de a contribui la vindecare.

Prințul William, care a pozat pentru un portret special chiar la reședința familiei, Anmer Hall, din Norfolk, include în revistă și echipa sa preferată de fotbal, pe care o consideră „a doua familie”: Aston Villa. Antrenorul echipei, Unai Emery, apare în publicație și vorbește despre leadership.

Ediția include și un material emoționant despre o organizație caritabilă înființată de un fermier a cărui viață a fost salvată de un vecin, după ce acesta l-a împiedicat să își ia viața. De asemenea, revista publică un articol dedicat unui subiect care urmează să ocupe un loc important în activitatea prințului William: sprijinirea femeilor din armată.

Și Regele Charles a fost editor al revistei, în trecut

Redactorul-șef al revistei Country Life, Mark Hedges, a lăudat implicarea prințului William în rolul de editor.

„Prințul de Wales a fost un editor invitat extraordinar, implicat direct în toate etapele proiectului. Angajamentul său față de viitorul zonelor rurale, dorința de a atrage atenția asupra problemelor mai puțin discutate și hotărârea de a evidenția urgențele de mediu se reflectă în fiecare articol ales personal de el”, a declarat acesta.

„De asemenea, îl descoperim pe prinț în ipostaza de familist, pasionat de fotbal și cu o slăbiciune pentru o prăjitură cu ciocolată care i-a fost servită pentru prima dată de bunica sa”, continuă Hedges. „Abilitățile sale de editor invitat au fost admirabile, iar rezultatul este o ediție extraordinară, despre care sunt convins că se va vinde în totalitate.”

Experiența prințului William în rolul de editor al revistei vine după ce tatăl său, regele Charles, a ocupat de două ori aceeași poziție. Acesta a fost editor invitat cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani, în noiembrie 2013, și din nou la aniversarea a 70 de ani, în 2018.

Regina Camilla, pe vremea când purta titlul de ducesă de Cornwall, a coordonat și ea o ediție a revistei în 2022, pentru a marca împlinirea vârstei de 75 de ani. Fotografia de copertă a acelei ediții a fost realizată de Kate.