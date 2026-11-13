Puterea sinistră a zilei de vineri 13. Fobia care anulează zborurile, prăbușește prețurile și paralizează piața nunților

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Astăzi este vineri 13, o dată care, pentru mulți, a devenit sinonimă cu ghinionul, frica și anxietatea. Deși originile acestei superstiții se pierd în mitologie și texte religioase, impactul ei asupra vieții moderne este cât se poate de real și măsurabil. De la prăbușirea prețurilor pe piața imobiliară și bilete de avion mai ieftine, până la anularea în masă a nunților, teama de această zi dictează decizii financiare și personale majore. Dar cât din această fobie este justificată statistic și cum explică psihologii nevoia noastră de a crede în forța sinistră a unei simple date din calendar, se întreabă jurnaliștii de la The Guardian.

„Am lucrat la o singură nuntă organizată într-o zi de vineri 13 în cei 14 ani de activitate”, spune Caroline Smyth, fotograf și oficiant de ceremonii din Larne, Irlanda de Nord. „Cred cu tărie că acest lucru se datorează faptului că este o dată înconjurată de superstiții. Probabil oamenii se tem că este un semn rău pentru căsnicia lor”.

Singura nuntă de vineri 13 a lui Smyth, din septembrie 2013, a fost și prima pe care a fotografiat-o vreodată – și i-a lansat cariera. Dar pentru multe afaceri, data nu este la fel de favorabilă. De la nunți la zboruri, de la interviuri de angajare la intervenții chirurgicale programate, mulți oameni evită să planifice ceva important în această zi, crezând că aduce ghinion.

Astăzi este a treia zi de vineri 13 din anul 2026 – numărul maxim de astfel de zile care pot apărea într-un an în calendarul gregorian și singurul an de acest fel din acest deceniu. Ultimul an cu trei zile de vineri 13 a fost 2015. Dar de unde provine această reținere a lumii occidentale față de această dată – și există vreo dovadă că aduce într-adevăr ghinion?

Originile superstiției nu sunt pe deplin clare. Unii cred că numărul 13 în sine este aducător de ghinion, din cauza unui amestec de tradiții religioase, folclorice și culturale. În mitologia nordică, de exemplu, triskaidekafobia – frica sau evitarea numărului 13 – poate fi urmărită până la povestea lui Loki, un zeu al vicleniei, care a dat buzna la un banchet în Valhalla, devenind al 13-lea invitat, pentru ca apoi să-l ucidă pe Fimafeng, popularul slujitor al gazdei.

În creștinism, există, de asemenea, ideea că Iuda, ucenicul care l-a trădat pe Iisus, a fost al 13-lea care s-a așezat la masă la Cina cea de Taină, răstignirea lui Iisus având loc a doua zi (despre care se crede, de asemenea, că ar fi fost într-o zi de vineri).

Mai recent, a existat Vinerea Neagră – o prăbușire a bursei de valori care a avut loc vineri, 13 octombrie 1989, și care este uneori numită „mini-prăbușirea de vineri 13”. De asemenea, ziua de vineri 13 a devenit pe larg asociată cu franciza americană de groază în care apare criminalul în serie fictiv Jason Voorhees.

„Nu cred că vineri 13 este cea mai mare superstiție, dar este cu siguranță încă predominantă și se reflectă în lumea comercială”, spune Stuart Vyse, psiholog și autor al cărții Superstition: A Very Short Introduction (Superstiția: O foarte scurtă introducere).

„Multe aeroporturi sar peste poarta 13 – nu vor ca oamenii să stea la poarta 13 așteptând să se îmbarce. În SUA, aproape 80% din clădirile care ar putea avea un etaj 13 nu-l au. Acesta ar putea fi, de fapt, unul dintre motivele pentru care superstiția continuă”, spune el. „Oamenii nu sunt forțați să-și înfrunte teama și, prin urmare, să treacă peste ea”.

Industria nunților pare a fi deosebit de afectată de această nervozitate. Un sondaj din 2015 a arătat că aproape o treime (31%) dintre respondenți ar evita să se căsătorească într-o zi de vineri 13, reducând astfel rezervările pentru localuri, florării și fotografi, printre alții.

„Nu am avut absolut nicio nuntă rezervată pentru vineri 13 anul acesta, anul viitor, în 2028 sau în 2029!”, spune Sky McGuire, coordonator de nunți și evenimente la hotelul Burnham Beeches din Buckinghamshire. „Îmi amintesc de un cuplu la începutul acestui an care a vrut să se căsătorească într-o zi de vineri din august, în aceeași săptămână cu aniversarea lor... Cu toate acestea, cădea pe 13, așa că au făcut rezervarea pentru 14 în loc”.

Și furnizorii de torturi de nuntă se numără printre cei care au observat o ezitare.

„După luni sau chiar ani de planificare, este de înțeles că până și cei care nu sunt de obicei superstițioși s-ar putea gândi de două ori înainte de a forța norocul, fie că este vorba de o ploaie neașteptată sau de gândul înfricoșător că tortul de nuntă s-ar putea răsturna!”, spune Tara Cunningham, director de marketing la lanțul de cofetării Cake Box.

Iar când se apropie o zi de vineri 13, are loc chiar și o schimbare, spune ea, „în modul în care clienții aleg să facă cumpărături, mai ales când vine vorba de torturi de nuntă. Unele cupluri pot prefera confortul de a comanda online în loc să se aventureze afară într-o zi presupus ghinionistă”.

Noi cercetări efectuate de agenția imobiliară independentă Homebuyer.Agency au descoperit, de asemenea, că locuințele ale căror vânzări se finalizează vineri 13 obțin constant un preț mai mic decât prețul median mediu de vânzare (la fel întâmplându-se și cu proprietățile de la numărul 13). Până acum, în 2026, proprietățile tranzacționate într-o zi de vineri 13 s-au vândut cu un preț median de 275.000 de lire sterline – cu 5,2% sub mediana anuală generală de 290.000 de lire sterline.

Ce îi face pe oameni, altfel raționali, să țină cont de astfel de temeri atunci când vine vorba de orice fel de „zi mare”?

„Superstițiile pot ajuta la reducerea anxietății”, spune Igor Radun, cercetător în cadrul departamentului de psihologie al Universității din Helsinki. „Am evoluat pentru a căuta tipare și cauze, iar uneori, poate prea des, percepem conexiuni care nu există cu adevărat. Când oamenii simt că evenimentele le scapă de sub control, ritualurile pot oferi alinare și un sentiment de predictibilitate. Eroarea de confirmare consolidează apoi aceste credințe, deoarece avem tendința de a ne aminti ocaziile în care o superstiție pare să «funcționeze» și de a uita de multele dăți în care nu o face”.

Pentru unii, teama de vineri 13 devine o fobie, cunoscută sub numele de paraskevidekatriafobie.

Acesta tinde să fie, de asemenea, un comportament învățat, spune Vyse: „Nimeni nu se naște superstițios; trebuie să fii învățat. Majoritatea oamenilor care sunt superstițioși la vârsta adultă au fost crescuți într-o familie în care acest lucru făcea parte din tradiție”.

Totuși, nu sunt doar vești proaste. Pentru cei care nu se lasă intimidați de o dată „ghinionistă” pe permisul de îmbarcare, să zbori într-o zi de vineri 13 ar putea însemna un bilet de avion mai ieftin. Prețurile zborurilor se bazează în mare măsură pe cerere, așa că, având mai puțini oameni dispuși să se urce în avion, costurile probabil vor scădea.

„Anul trecut, zborurile cu plecare vineri, 13 iunie, au fost în medie cu 16% mai ieftine comparativ cu restul lunii iunie”, spune Rachel Mumford, expert în călătorii pentru site-ul de comparare a zborurilor Kayak. Clienții au beneficiat, spune ea, de „economii de aproximativ 66 de lire sterline, așa că britanicii mai puțin superstițioși s-ar putea să fi obținut o ofertă mai bună”.

„Asta e chestia cu zburatul; nu noi deținem controlul”, spune Vyse. „Practicarea unei superstiții le oferă oamenilor o iluzie a controlului. Există un fel de conștiință dublă: o jumătate este mintea rațională care calculează și judecă, iar apoi există jumătatea intuitivă, care acționează rapid și este uneori emoțională. Cele două pot intra în conflict una cu cealaltă – îți spui: «Știu că e o prostie, dar pur și simplu mă voi simți mai bine dacă fac asta». Este o mărturisire foarte des întâlnită pe care o fac oamenii”.

Dar ar putea exista vreo urmă de adevăr în ideea că a călători într-o zi de vineri 13 implică un risc crescut? Potrivit unei analize din 2013 realizate de Aviation Safety Network, numărul mediu de accidente fatale de vineri 13 a fost de 0,067, comparativ cu 0,091 la oricare altă dată – ceea ce înseamnă că, din punct de vedere statistic, este chiar puțin mai sigur.

Dar, în 2014, compania de asigurări Aviva a analizat datele pe un deceniu și a descoperit că cererile de despăgubire pentru coliziuni auto au crescut în medie cu 13% în zilele de vineri 13, în comparație cu celelalte zile din aceeași lună. În ceea ce privește studiile academice, însă, încă nu există un consens.

„O credință în ghinion poate genera în sine anxietate, chiar și la volan”, spune Radun. „Un șofer care este anxios în legătură cu condusul într-o zi de vineri 13 poate întâmpina mai multe dificultăți de concentrare în trafic decât în mod normal în acea zi. Cu toate acestea, cercetările privind relația dintre anxietate și implicarea în accidente rutiere oferă doar dovezi slabe până la moderate și inconsistente ale unui risc crescut”.

Vineri 13 nu este considerată universal o zi cu ghinion. În Spania și Grecia, marți 13 poartă superstiții similare, în timp ce în Italia vineri 17 este cea care îi face pe oameni să se simtă anxioși (din cauza faptului că literele din numeralul roman pentru 17 – XVII – pot fi rearanjate pentru a scrie cuvântul latin „vixi”, care înseamnă „viața mea s-a încheiat”).

În Japonia și China, este mai specific: 4 aprilie, sau a patra zi a lunii a patra, este considerată a fi ghinionistă pentru că pronunția cuvântului pentru cifra patru sună la fel cu cea a cuvintelor japoneze și chinezești pentru „moarte”; multe hoteluri din aceste țări nu au etajul patru.

Desigur, unii au descoperit că vineri 13 este un semn deosebit de bun. Starul pop Taylor Swift citează sărbătorirea celei de-a 13-a aniversări într-o zi de vineri 13 drept unul dintre motivele afinității sale pentru numărul 13.

„Primul meu album a primit discul de aur în 13 săptămâni; prima mea melodie care a ajuns pe locul 1 a avut un intro de 13 secunde... De fiecare dată când am câștigat un premiu, am stat pe locul 13, rândul 13, secțiunea a 13-a sau rândul M, care este a 13-a literă din alfabet”, i-a spus ea lui Jay Leno în 2009.

Pentru Smyth, fotografa de nunți, acesta a devenit, de asemenea, un fel de număr „norocos”: în 2005, fiica ei cea mică s-a născut la ora 13:13, iar de atunci și-a personalizat numărul de înmatriculare al mașinii pentru a include și numărul 13.