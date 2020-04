Puțini români știu asta! Cum se gătește corect sparanghelul

Sparanghelul este o sursa buna de fibre si de vitamine, precum A, C E si K. In plus, planta este bogata si in glutation, un antioxidant ce protejeaza organismul de radicalii liberi, ce pot duce la aparitia cancerului.

Inainte de a gati sparanghelul, acesta trebuie curatat rapid sub un jet de apa rece, apoi tijele trebuie rupte, deoarece capatul gros are o consistenta lemnoasa si nu poate fi mancata usor, scrie retetepractice.ro.

Pentru a indeparta partea lemnoasa a sparanghelului, nu trebuie decat sa indoi usor fiecare tija, iar aceasta se va rupe exact de unde poate fi consumata. Partile lemnoase se arunca, iar tijele ramase se pot gati fie intregi, fie taiare in sectiuni de cativa cm lungime.

Cel mai frecvent, sparanghelul este pregatit la abur, dar el poate fi preparat si pe gratar, prajit sau la cuptor sau la microunde. Dupa 2-3 minute de tinut la abur, testeaza sparanghelul folosind o furculita. Acesta ar trebui sa fie moale, incat sa poata intra furculita, dar usor crocant.

Daca doresti sa-l servesti rece, clateste sparanghelul in apa rece dupa ce l-ai gatit la abur. Astfel isi va mentine culoarea intensa si nu va continua sa isi modifice consistenta din pricina temperaturii.

Pentru a-l gati la cuptor, e suficient sa pui tijele ramase intr-o tava, sa le stropesti cu putin ulei si sa le potrivesti de sare si piper. In 10-15 minute va deveni crocant si va incepe sa-si schimbe culoarea, moment in care vei sti ca sparanghelul este facut.

Sparanghelul merge de minune gatit si la gratar, aceasta fiind poate si cea mai rapida metoda. Presara sparanghelul cu sare si piper intr-un castron, apoi adauga ulei de masline si amesteca tijele intre ele pentru ca uleiul sa se distribuie uniform. Pune apoi legumele pe cuptorul incins si lasa tijele cam 1-2 minute pe fiecare parte.