S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,32 milioane de euro

<1 minut de citit Publicat la 08:50 23 Oct 2026 Modificat la 09:00 23 Oct 2026

S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,32 milioane de euro. Foto: Getty Images

Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 17.760.754,40 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat la tragerea de joi, a anunțat Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro și a costat 24,50 de lei. Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

Este al treilea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49. Precedentul mare premiu, în valoare de 52.839.623,04 lei, a fost câștigat pe 13 august 2026.

Potrivit regulamentului jocurilor loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.