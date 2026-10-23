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S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,32 milioane de euro

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 08:50 23 Oct 2026 Modificat la 09:00 23 Oct 2026
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bilet loto
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,32 milioane de euro. Foto: Getty Images

Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 17.760.754,40 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat la tragerea de joi, a anunțat Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro și a costat 24,50 de lei. Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

Este al treilea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49. Precedentul mare premiu, în valoare de 52.839.623,04 lei, a fost câștigat pe 13 august 2026.

Potrivit regulamentului jocurilor loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

 

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Etichete: Loteria Română marele premiu Loto 6/49

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