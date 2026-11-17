Ce se schimbă pentru pacienții cu astm sever: Noi instrumente lansate de Societatea Română de Pneumologie

Specialiștii Societății Române de Pneumologie lansează două instrumente pentru diagnosticarea mai rapidă a astmului sever și îmbunătățirea traseului pacienților către tratamentul adecvat. Sursa foto: Getty Images

Respirația poate deveni o luptă zilnică pentru pacienții cu astm sever, o afecțiune care afectează între 4% și 10% dintre persoanele diagnosticate cu astm și le poate influența semnificativ viața de zi cu zi.

Soluții pentru diagnostic rapid și traseul pacientului

Pentru a schimba această situație, specialiștii Societății Române de Pneumologie au lansat două instrumente noi,prezentate în cadrul Congresului Național desfășurat în Poiana Brașov și aliniate la recomandările internaționale GINA 2026. Scopul principal al acestor instrumente este de a scurta drumul pacientului de la primele simptome până la tratamentul adecvat, simplificând traseul pe care acesta îl parcurge adesea de la medicul de familie la cel specialist. Medicii subliniază că, în prezent, o parte din „tributul” plătit de bolnavi provine dintr-un deficit de educație sau dintr-un exces de medicație.

Alternative la corticoterapie și importanța tratamentului corect

Un alt punct major de îngrijorare semnalat de specialiști îl reprezintă utilizarea repetată a corticosteroizilor orali. Deși pot fi necesari în anumite momente, aceștia sunt considerați un „prieten fals”: pot ajuta în prima sau a doua zi, însă pe termen mediu și lung provoacă o serie de reacții adverse serioase, care afectează aparatul osteomuscular, endocrin, cardiovascular sau ocular.

Medicii reamintesc că astmul este o boală cronică, dar tratată correct, prin planuri pe termen lung adaptate fiecărui pacient, poate permite o viață profesională, familială și o reinserție socială normale, diagnosticarea la timp și evitarea utilizării îndelungate a corticoterapiei sistemice putând reduce crizele și redând pacienților o viață cât mai aproape de normal.