CNN: Peste 90% dintre obiectele din plastic folosite în casă conțin substanțe periculoase care pot afecta sănătatea

Oamenii intră zilnic în contact cu unele dintre aceste obiecte. Sursă foto: Getty Images

Peste 90% dintre obiectele obișnuite din plastic conțin substanțe chimice care pot fi periculoase pentru sănătate, arată un nou raport realizat de Environmental Justice Foundation (EJF), prezentat de CNN. Potrivit cercetătorilor, oamenii intră zilnic în contact cu unele dintre aceste obiecte.

Cercetătorii au analizat cinci categorii de produse din plastic care sunt folosite aproape zilnic, iar rezultatele au arătat că:

aproape 92% dintre substanțele chimice din materialele plastice care intră în contact cu alimentele prezentau un risc ridicat pentru sănătate,

aproape 89% dintre jucăriile pentru copii conțineau materiale plastice cu risc ridicat,

aproximativ 93% dintre textile și articolele de îmbrăcăminte erau realizate cu substanțe chimice considerate periculoase,

peste 92% dintre produsele obișnuite pentru casă, precum sticlele de apă, ustensilele de bucătărie, vesela, uneltele de grădinărit și rechizitele de birou, conțineau substanțe chimice cu risc ridicat,

aproape 93% dintre produsele din plastic folosite pentru igienă și în domeniul medical conțineau astfel de substanțe. În această categorie intră ața dentară, tampoanele și alte produse menstruale, capsulele pentru medicamente, plasturii și seringile.

Potrivit raportului, oamenii sunt expuși la aceste substanțe mult mai mult decât ar putea ei să creadă.

„Dintr-odată, oamenii își pot da seama cât de mult pătrund aceste materiale plastice în viața lor, în moduri pe care nu le-au conștientizat”, a declarat medicul pediatru Philip Landrigan, director al Global Observatory on Planetary Health și al Programului pentru Sănătate Publică Globală și Binele Comun de la Boston College.

El susține că aceste substanțe sunt prezente și în alte numeroase obiecte din viața de zi cu zi.

Substanțele chimice folosite în produse din plastic prezintă un risc ridicat pentru sănătatea umană

Studiul arată că toate aceste substanțe chimice care sunt folosite în produsele din plastic sunt periculoase pentru sănătatea umană.

Printre posibilele efecte se numără apariția cancerului, modificări genetice, precum și afectarea sistemului hormonal, a aparatului reproducător și a unor organe.

„Am analizat efectele pe care aceste substanțe chimice le pot avea asupra organismului, împreună cu nivelul de expunere, pentru a calcula riscul general asupra sănătății”, a explicat Naima Fenderl, cercetătoare la EJF și autoarea principală a raportului.

Studiul mai arată că plasticul înconjoară majoritatea alimentelor pe care le consumăm, mai ales cele ambalate în supermarketuri, iar asta ne expune la substanțe chimice extrem de periculoase, precum PFAS și ftalații.

Cele mai multe obiecte pe care le utilizăm zilnic sunt din plastic

Cercetătorii subliniază că materialele plastice sunt prezente în aproape fiecare aspect al vieții noastre.

Aproximativ 60% din îmbrăcăminte este confecționată din țesături sintetice pe bază de plastic. De asemenea, 90% din jucăriile pe care copiii mici le bagă în gură și cu care se joacă sunt fabricate din materiale plastice, iar multe dintre acestea conțin substanțe chimice cunoscute ca fiind periculoase pentru sănătate.

PlastChem grupează substanțele chimice în 15 categorii prioritare care ar putea face obiectul unor măsuri de reglementare.

Printre acestea se numără bisfenolii, precum BPA, care, la concentrații ridicate, au fost asociați cu decese premature; ftalații, care sunt asociați cu mii de decese la nivel mondial cauzate de boli cardiace; și „substanțele chimice eterne” denumite PFAS, sau substanțe per- și polifluoroalchilice, pe care cercetările le-au asociat cu costuri de sănătate de miliarde de dolari numai în Statele Unite.

Martin Wagner, coordonatorul proiectului PlastChem și profesor de biologie la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie din Trondheim, susține că multe dintre substanțele chimice din plastic sunt, de asemenea, perturbatori endocrini, care interferează cu hormonii organismului și contribuie la obezitate, greutate scăzută la naștere, diabet gestațional, malformații congenitale și tulburări de dezvoltare neurologică.