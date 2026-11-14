Cum recunoști un AVC? Semnele care pot apărea inclusiv la tineri

4 minute de citit Publicat la 08:00 14 Noi 2026 Modificat la 08:00 14 Noi 2026

O metodă simplă prin care pot fi identificate semnele unui AVC este regula B.E. F.A.S.T. Foto: GettyImages

Un accident vascular cerebral (AVC) este o urgență medicală în care fiecare minut contează. Recunoașterea simptomelor și solicitarea imediată a ajutorului medical pot face diferența dintre viață și moarte și pot reduce riscul unor sechele grave, potrivit American Stroke Association.

O metodă simplă prin care pot fi identificate semnele unui AVC este regula B.E. F.A.S.T., folosită pentru a atrage atenția asupra celor mai importante simptome. Fiecare literă corespunde unui semn de alarmă care nu trebuie ignorat.

Regula B.E. F.A.S.T.: cele șase semne care pot indica un AVC

B – Balance (echilibru)

Pierderea bruscă a echilibrului sau a coordonării poate fi un semn de accident vascular cerebral. Persoana afectată poate avea dificultăți la mers, amețeli sau senzația că nu își mai poate controla mișcările.

E – Eyes (vedere)

Modificările bruște ale vederii pot indica, de asemenea, un AVC. Pot apărea vedere încețoșată, vedere dublă sau pierderea vederii la unul ori la ambii ochi.

F – Face (față)

Unul dintre semnele clasice este asimetria feței. O parte a feței poate deveni amorțită sau poate ”cădea”. Pentru a verifica acest lucru, persoanei i se poate cere să zâmbească. Dacă zâmbetul este inegal, este un semnal de alarmă.

A – Arms (brațe)

Slăbiciunea sau amorțeala unui braț poate indica un AVC. Persoanei i se poate cere să ridice ambele brațe. Dacă unul dintre ele coboară involuntar sau nu poate fi ridicat, este necesară intervenția medicală de urgență.

S – Speech (vorbire)

Vorbirea neclară, dificultatea de a pronunța cuvintele sau de a înțelege ce spun ceilalți sunt alte simptome importante. Persoanei i se poate cere să repete o propoziție simplă pentru a observa dacă vorbește coerent.

T – Time (timp)

Dacă apare oricare dintre aceste simptome, trebuie apelat imediat serviciul de urgență 112. Nu trebuie așteptat ca manifestările să dispară de la sine.

De ce contează fiecare minut în cazul unui AVC

Accidentul vascular cerebral este o urgență medicală. În medie, aproximativ 1,9 milioane de celule nervoase mor în fiecare minut în care un AVC rămâne netratat, potrivit informațiilor prezentate de specialiștii americani.

Tratamentul administrat cât mai repede crește șansele de supraviețuire și reduce riscul de dizabilități pe termen lung. Apelarea serviciului de urgență permite echipajelor medicale să înceapă evaluarea și, atunci când este posibil, intervențiile necesare încă din timpul transportului către spital.

Atât femeile, cât și bărbații, indiferent de vârstă, pot prezenta simptomele clasice ale unui AVC: asimetria feței, slăbiciunea unui braț și dificultățile de vorbire. Problemele de vedere și pierderea echilibrului sau a coordonării sunt, de asemenea, manifestări întâlnite la ambele sexe.

Simptomele AVC-ului care pot apărea la femei

Pe lângă semnele obișnuite, femeile pot prezenta și alte manifestări, uneori mai puțin evidente:

slăbiciune generală;

dezorientare și confuzie;

probleme de memorie;

oboseală accentuată;

greață sau vărsături.

Unele dintre aceste simptome pot fi ușor trecute cu vederea sau puse pe seama altor probleme de sănătate. Acest lucru poate întârzia prezentarea la medic și administrarea tratamentului, deși intervenția rapidă este esențială.

Dacă există suspiciunea unui AVC, evaluarea medicală nu trebuie amânată. Tratamentul administrat la timp poate limita efectele pe termen lung și, în anumite situații, poate preveni decesul.

Progresele medicale din ultimii ani au îmbunătățit opțiunile de tratament și șansele de supraviețuire. Cu toate acestea, recunoașterea simptomelor rămâne primul pas.

AVC-ul silențios: când leziunile cerebrale nu dau simptome evidente

Nu toate accidentele vasculare cerebrale sunt însoțite de manifestări evidente. Există și așa-numitele AVC-uri silențioase, care apar atunci când un vas de sânge din creier este blocat, iar celulele nervoase din zona afectată mor, fără ca persoana să observe simptome clare.

Aceste leziuni, cunoscute sub numele de infarct cerebral silențios, pot fi identificate prin investigații imagistice avansate, precum RMN-ul sau tomografia computerizată.

Fenomenul este mai frecvent la persoanele în vârstă, în special după 80 de ani, dar și la cele care fumează sau au antecedente de boli vasculare. Specialiștii estimează că, pentru fiecare AVC cu simptome evidente, pot exista aproximativ zece episoade silențioase.

Deși nu provoacă manifestări evidente în momentul producerii, aceste leziuni nu sunt lipsite de consecințe. Ele pot fi asociate cu modificări subtile ale mișcărilor și ale capacității de procesare a informațiilor, dar și cu un risc mai mare de AVC și demență în viitor.

AVC-ul cu simptome diferite de cele clasice

Un accident vascular cerebral poate afecta și partea posterioară a creierului, atunci când un vas de sânge din această regiune se blochează sau se rupe. În ambele situații, alimentarea cu sânge este afectată, iar celulele nervoase din zona respectivă pot muri.

Acest tip de AVC poate avea manifestări diferite față de cele întâlnite în accidentele vasculare care afectează partea anterioară a creierului.

Printre simptome se numără:

vertijul, însoțit de senzația că încăperea se învârte;

pierderea echilibrului;

slăbiciunea unui braț sau a unui picior, de regulă pe o singură parte;

vorbirea neclară sau dificultățile de exprimare;

vederea dublă sau alte tulburări de vedere;

durerea de cap;

greața și vărsăturile.

Aceste manifestări trebuie tratate ca o urgență, chiar dacă nu apar semnele clasice, precum asimetria feței sau slăbiciunea brațului.

Atacul ischemic tranzitoriu, un avertisment care nu trebuie ignorat

Atacul ischemic tranzitoriu (AIT), cunoscut și sub denumirea de „mini-AVC”, este un episod temporar în care circulația sângelui către o zonă a creierului este întreruptă.

Simptomele sunt asemănătoare celor ale unui AVC ischemic și pot include slăbiciune musculară, tulburări de vorbire, probleme de vedere sau pierderea echilibrului. De cele mai multe ori, acestea dispar în câteva minute sau în cel mult 24 de ore. Tocmai pentru că manifestările se remit, multe persoane nu le acordă suficientă importanță.

AIT-ul este însă o urgență medicală și un posibil avertisment înaintea unui accident vascular cerebral major. Aproximativ 15% dintre AVC-uri sunt precedate de un astfel de episod. Riscul unui nou AIT, al unui AVC sau al altor probleme cardiovasculare este mai mare în perioada următoare, multe dintre aceste evenimente producându-se în primele zile sau săptămâni.

De aceea, chiar dacă simptomele dispar, persoana afectată trebuie evaluată de urgență de un medic.

Important: Dacă observi la tine sau la altcineva semnele unui AVC, sună imediat la 112. Notează ora la care au apărut primele simptome, deoarece această informație îi poate ajuta pe medici să stabilească tratamentul potrivit. Nu aștepta să vezi dacă manifestările trec.