România are șansa de a-și dezvolta economia prin investiții în sănătate și cercetare medicală, iar la forumul aniversar ARPIM de la Palatul Parlamentului s-a propus înființarea Consiliului Național pentru Științele Vieții, o platformă care să aducă împreună autoritățile, medicii, cercetătorii, pacienții și industria.
Accesul la tratamente și impactul întârzierilor asupra pacienților
În ultimii 30 de ani, aproximativ 6 milioane de pacienți din România au avut acces la tratamente inovatoare care ajută la prevenirea complicațiilor și reduc internările în spital, permițând oamenilor să își continue viața de zi cu zi. Cu toate acestea, doar 17% dintre medicamentele aprobate în Uniunea Europeană ajung și în țara noastră, iar pacienții așteaptă peste trei ani pentru compensare.
Când diagnosticul este pus prea târziu sau tratamentul întârzie, boala se poate agrava, ducând la complicații, internări repetate și costuri greu de cuantificat - de la dizabilitate și absența de la locul de muncă până la impactul asupra familiei (unde un membru poate fi nevoit să devină însoțitor) și costuri mult mai mari pentru sistemul de sănătate.
Direcțiile de acțiune și parteneriatul cu medicii
Printre prioritățile discutate la forum se numără accesul mai rapid la tratamente, finanțarea predictibilă, prevenția și dezvoltarea cercetării clinice, direcții regăsite în programul de guvernare prin trei axe principale, inclusiv un cadru legislativ predictibil pentru o finanțare sustenabilă pe termen lung, adaptată nevoilor pacienților din România ca pacienți europeni.
Tot în cadrul evenimentului aniversar la împlinirea a 30 de ani de activitate, ARPIM a semnat un protocol de colaborare cu Colegiul Medicilor din România pentru a susține cercetarea și medicina bazată pe dovezi, a combate dezinformarea și a oferi informații medicale corecte, în timp ce circuitele clare de diagnostic și tratament la timp sunt văzute ca soluția pentru a reduce riscurile și a sprijini dezvoltarea țării.