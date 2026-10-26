Medicii amenință cu reluarea grevei generale. SANITAS cere noului Guvern rectificare bugetară urgentă și o nouă lege a salarizării

Proteste din cauza legii salarizării. Foto: Sanitas/Facebook

Angajații din sistemul sanitar amenință că vor relua protestele și vor intra din nou în grevă generală dacă noul Guvern nu le va lua în seamă revendicările. Sindicaliștii cer reluarea negocierilor salariale, deblocarea angajărilor și asigurarea finanțării spitalelor, iar reprezentanții SANITAS spun că urmează să se întâlnească în curând cu premierul Luca Niculescu și cu noul ministru al Sănătății.

Doctorul Toni Popescu, președintele Diviziei Medici a Federației SANITAS, a declarat, într-o intervenție în direct la Antena 3 CNN, că primele contacte cu noul Executiv au fost deja stabilite și că sindicaliștii speră să găsească mai multă deschidere decât la Guvernul anterior.

„Sunt stabilite deja, contactele au fost luate, iar președintele Federației SANITAS se află în discuții. Suntem așteptați în curând să ne expunem și noi problemele și punctele de vedere. Sperăm să avem înțelegere, fiindcă sunt foarte multe lucruri de rezolvat – nu doar salariile, ci și gărzile, turele, precum și asistența socială”, a declarat Toni Popescu.

Liderul sindical a atras atenția că problemele din sistem nu se opresc la spitale și că situația serviciilor de ambulanță este, de asemenea, una dificilă. Potrivit acestuia, soluția imediată este o rectificare bugetară care să asigure banii necesari pentru funcționarea unităților sanitare.

„Ambulanța are probleme, sunt foarte multe de discutat și sperăm ca noul Guvern să fie mult mai receptiv decât cel anterior. Rectificarea bugetară ar fi trebuit să aibă loc ieri. Din păcate, ieri a trecut”, a declarat reprezentantul SANITAS.

Întrebat dacă rectificarea nu vine deja prea târziu, Toni Popescu a spus că sindicaliștii așteaptă ca Executivul să o adopte cât mai repede, după ce mai mulți miniștri au anunțat deja că aceasta va avea loc.

„Așteptăm ca Guvernul să se întâlnească și să o facă. Am văzut că miniștrii au anunțat că urmează această rectificare. Noi sperăm să înțeleagă toată lumea că este o urgență de grad zero deja”, a explicat el.

„Avem așteptări foarte mari legat de legea salarizării”

Noua lege a salarizării, care i-a scos pe medici în stradă și a dus la greva din spitale, rămâne principala miză a negocierilor cu Guvernul. Liderul medicilor din SANITAS spune că sindicatul are așteptări mari și susține că soluțiile există, amintind că a lucrat deja la acest proiect cu actualul ministru al Muncii, Florin Manole, în timpul mandatului său anterior.

„Noi avem așteptări foarte mari legat de legea salarizării. Să nu uităm că, pe timpul mandatului anterior al domnului ministru Manole, am lucrat intens la această lege și am găsit soluții fără să cheltuim exagerat din banii țării. Există soluții, există bunăvoință”, a declarat Toni Popescu.

Sindicalistul a amintit că SANITAS participă la elaborarea legilor salarizării încă din 1990, dar că, de cele mai multe ori, vocea sindicatului nu a fost ascultată. El a avertizat că federația a demonstrat deja ce forță are, prin cea mai amplă grevă din spitalele românești.

„Noi suntem foarte aplecați asupra acestui subiect – din 1990 lucrăm la legi ale salarizării. De cele mai multe ori nu am fost ascultați. Sperăm ca de această dată vocea SANITAS – care, așa cum se vede, este foarte puternică – să fie ascultată și luată în seamă”, a mai spus liderul Diviziei Medici a Federației SANITAS.