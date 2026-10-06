„O bombă cu ceas”. Creștere alarmantă a cancerului la tineri. Unele tipuri s-au dublat, iar altele au crescut de aproape patru ori

Creștere alarmantă a cancerului la tineri. Unele tipuri s-au dublat, iar altele au crescut de aproape patru ori. Foto: Getty Images

Numărul cazurilor de cancer a crescut puternic în rândul persoanelor sub 50 de ani, arată o amplă cercetare internațională, care a identificat creșteri semnificative pentru mai multe tipuri de tumori în Anglia, Statele Unite și Țările de Jos. Specialiștii avertizează că factori precum obezitatea, alimentația nesănătoasă și lipsa mișcării ar putea contribui la această tendință, scrie The Guardian.

În Anglia, numărul persoanelor sub 50 de ani diagnosticate cu cancer de prostată este de aproape patru ori mai mare decât în 2001, iar cazurile de cancer colorectal, renal și uterin cu debut precoce s-au mai mult decât dublat.

Analiza realizată de World Cancer Research Fund pe baza datelor oncologice din Anglia, Statele Unite și Țările de Jos a identificat „creșteri semnificative” ale cancerelor cu debut precoce pentru șapte tipuri de tumori în Anglia, cinci în SUA și patru în Țările de Jos.

Deși incidența cancerului a crescut la nivel global în toate grupele de vârstă, ritmul de creștere este mai mare în rândul celor diagnosticați înainte de 50 de ani decât în celelalte categorii de vârstă.

Specialiștii spun că datele reflectă, cel puțin parțial, epidemia globală de obezitate, alimentația dezechilibrată și lipsa activității fizice. În același timp, o mai bună informare privind simptomele cancerului și diagnosticarea mai rapidă pot contribui și ele la creșterea numărului de cazuri depistate.

Cancerul rămâne totuși relativ rar în rândul persoanelor sub 50 de ani, iar vârsta mediană la diagnosticare este în continuare de peste 60 de ani. Tendința observată în rândul celor mai tineri este însă îngrijorătoare, subliniază autorii studiului.

Mark Lawler, profesor de sănătate digitală și specialist în genomică oncologică translațională la Queen’s University Belfast, a descris situația drept „o bombă cu ceas pe care trebuie să o dezamorsăm cât mai repede, altfel cifrele vor continua fără îndoială să crească”. „Tendința generală este cu atât mai îngrijorătoare cu cât apare pe fondul unor factori de stil de viață care contribuie la mii de decese”, a adăugat el.

În Anglia, dintre cele 12 tipuri de cancer analizate, incidența cancerului de prostată în rândul bărbaților sub 50 de ani a crescut de la un caz la 100.000 de persoane în 2001 la 3,6 cazuri la 100.000 în 2023.

În aceeași perioadă, rata cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani a crescut de la 3,9 cazuri la 100.000 de persoane în 2001 la 8,4 în 2023.

Și cancerele uterin și renal cu debut precoce s-au dublat, ajungând la 3,9, respectiv 3 cazuri la 100.000 de persoane.

Rata cancerului de sân în rândul celor sub 50 de ani a crescut mai puțin spectaculos, de la 42 la 47,5 cazuri la 100.000 de persoane în 2023. Au fost observate creșteri și în cazul cancerului pancreatic și hepatic cu debut precoce.

În Statele Unite, analiza datelor oficiale începând din anul 2000 arată că incidența cancerului renal la pacienții sub 50 de ani s-a mai mult decât dublat, de la 2,5 cazuri la 100.000 de persoane în 2000 la 5,3 în 2023.

În aceeași perioadă, cancerele colorectal, uterin și pancreatic au crescut cu peste 50%, iar cancerul de sân cu aproximativ 20%.

În Țările de Jos, cercetătorii au constatat creșteri semnificative ale cancerelor colorectal, renal, hepatic și de col uterin cu debut precoce.

În schimb, rata cancerului pulmonar în rândul persoanelor sub 50 de ani a scăzut în toate cele trei țări, pe fondul reducerii continue a fumatului.

Dr. Giota Mitrou, director executiv pentru cercetare și politici în cadrul World Cancer Research Fund, a descris evoluția drept „îngrijorătoare”.

„În spatele fiecărei cifre se află o persoană care se confruntă cu un cancer mai devreme decât s-ar fi așteptat ea, familia ei și, adesea, chiar medicul ei. Deși cancerul este în continuare mult mai frecvent în rândul adulților mai în vârstă, aceste schimbări observate la generațiile tinere trebuie tratate ca o prioritate serioasă pentru cercetare și prevenție”, a spus ea.

World Cancer Research Fund arată că tendința ar putea fi influențată de factori de risc precum creșterea obezității, alimentația nesănătoasă, lipsa mișcării, consumul de alcool, fumatul și expunerea la factori de mediu, inclusiv poluanți, substanțe chimice, plastic și poluarea apei și a aerului.

Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer sunt asociate unor factori de risc care pot fi modificați. În același timp, o mai bună cunoaștere a simptomelor înseamnă și că tot mai multe persoane ajung să fie diagnosticate mai devreme.