TikTok a blocat căutările despre injecțiile pentru slăbit. Sub „peptide” erau promovate și substanțe autorizate, și experimentale

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

TikTok a început să restricționeze căutările pentru mai multe substanțe devenite populare pe internet, care promit slăbire rapidă, longevitate sau îmbunătățirea aspectului fizic, inclusiv în comunitățile de „looksmaxxing”. Termeni precum semaglutidă, BPC-157, TB-500 și retatrutidă afișează acum mesajul „nu s-au găsit rezultate”.

Potrivit Media Integrators, chiar dacă nu mai pot fi găsite prin căutare directă, videoclipurile care promovează aceste substanțe sunt în continuare disponibile. Și chiar se poate ajunge la ele prin intermediul motoarelor de căutare externe sau prin modificarea termenilor de căutare din aplicația TikTok.

Decizia TikTok ar fi pornit de la faptul că sub aceeași denumire de „peptide” sunt promovate atât substanțe utilizate în medicamente autorizate, cât și compuși experimentali, pentru care beneficiile și riscurile la oameni nu sunt suficient de cunoscute.

Peptidele sunt lanțuri de aminoacizi, molecule care îndeplinesc numeroase funcții în organism. Categoria include hormoni precum insulina și GLP-1 și stă la baza unor tratamente medicale. Cuvântul „peptidă” însă a ajuns să fie folosit foarte des pentru promovarea multor produse care nu aveau în spate și studii medicale, dar care profitau de valul pozitiv apărut după ce s-a vorbit despre rezultatele unor medicamente precum Mounjaro sau Ozempic.

Recomandările influencerilor pot amesteca experiența personală cu promovarea comercială, pentru că în unele cazuri aceștia îndrumă publicul spre furnizori afiliați. Astfel, pentru cei care urmăresc aceste videoclipuri, poate fi dificil de stabilit ce parte din mesaj descrie o experiență verificabilă și ce parte urmărește vânzarea unui produs. În plus, popularitatea unei substanțe într-o serie de clipuri nu arată dacă produsul este autorizat, ce conține sau cât de sigur este.

FDA, autoritatea americană pentru medicamente, avertizează că versiunile neautorizate ale produselor cu semaglutidă sau tirzepatidă nu trec prin aceeași evaluare înainte de comercializare. Agenția a primit și raportări privind erori de dozare la preparate injectabile cu semaglutidă, unele asociate cu spitalizări.

La fel, autoritatea australiană, TGA, a avertizat asupra incertitudinilor privind sterilitatea și compoziția produselor cu peptide neautorizate, categorie în care menționează BPC-157, TB-500 și retatrutida. Autoritatea a raportat și efecte adverse grave asociate utilizării unor peptide neautorizate, inclusiv afectare hepatică și reacții alergice severe.

Reprezentanții TikTok, contactați de The Verge, nu au dorit să ofere, deocamdată, un răspuns la modificările pe care le-au adus funcției de căutare.