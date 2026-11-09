Speranță pentru Céline Dion și oamenii care suferă de aceeași boală. Un tratament experimental a avut rezultate spectaculoase

4 minute de citit Publicat la 20:54 09 Noi 2026 Modificat la 21:20 09 Noi 2026

Celine Dion a anunțat în decembrie 2022 că a fost diagnosticată SPS. Foto: Hepta

Un tratament folosit până acum împotriva anumitor forme de cancer ar putea schimba viața persoanelor care suferă de sindromul persoanei rigide, boala rară cu care a fost diagnosticată și cântăreața Celine Dion. Medicii americani au obținut rezultate promițătoare după ce au testat o terapie care modifică celulele sistemului imunitar. Unii pacienți care aveau nevoie de ajutor pentru a merge sau pentru a face lucruri obișnuite au reușit să se întoarcă la muncă și să își reia activitățile preferate, relatează The Guardian.

Sindromul persoanei rigide (stiff person syndrome, SPS) este o boală autoimună rară, care afectează sistemul nervos central și provoacă rigiditate musculară severă și spasme extrem de dureroase. În formele grave, pacienții pot ajunge să aibă dificultăți mari de deplasare și să depindă de ajutorul celor din jur. Deși boala este studiată de zeci de ani, în prezent nu există un tratament care să o vindece.

O echipă de neurologi de la Mayo Clinic, din Statele Unite, a testat însă o metodă de imunoterapie numită CAR-T, folosită deja în tratarea unor tipuri de cancer. Terapia presupune recoltarea unor celule imunitare ale pacientului, numite limfocite T, care sunt apoi modificate pentru a recunoaște și elimina celulele implicate în apariția bolii.

Rezultatele studiului, publicate în revista medicală JAMA Neurology, au fost descrise de cercetători drept foarte încurajatoare. La unii dintre pacienți, îmbunătățirile au fost atât de mari încât aceștia au putut reveni la activități pe care credeau că nu le vor mai face niciodată.

„Ceea ce ne-a impresionat cel mai mult a fost cât de mult s-a îmbunătățit starea unora dintre pacienți. Cu tratamentele existente putem ameliora simptomele, dar foarte rar vedem pacienți care revin la nivelul de funcționare pe care îl aveau înainte”, a explicat dr. Anastasia Zekeridou, neurolog și cercetător la Mayo Clinic din Rochester.

Medicul a subliniat însă că rezultatele sunt încă preliminare și că următorul pas important este să se stabilească dacă beneficiile tratamentului se mențin pe termen lung.

Pacienți care abia mai puteau merge au reușit să se întoarcă la muncă

Jonathan Walden, unul dintre participanții la studiu, ajunsese într-un punct în care avea nevoie de ajutorul familiei chiar și pentru mers sau pentru activitățile de zi cu zi. După tratamentul CAR-T, starea lui s-a îmbunătățit atât de mult încât a putut să se întoarcă la serviciu.

„Pot să merg la muncă în fiecare zi. Pot să fac tot ce făceam înainte. Merg la vânătoare, merg la pescuit. Nu am mai avut niciun episod de când am primit tratamentul”, a povestit bărbatul.

O altă pacientă, Shari St Germain, suferea de crampe puternice la picioare și avea dificultăți de mers. În timp, simptomele s-au agravat, au apărut rigiditatea musculară și căzăturile, iar activitățile obișnuite au devenit tot mai dificile.

După tratament, femeia a început să observe schimbări importante. Unul dintre cele mai emoționante momente a fost când a reușit să meargă din nou pe banda de alergare.

„Într-o zi, după tratament, m-am trezit și mi-am spus că mă simt foarte bine, așa că m-am dus să merg pe bandă. Soțul meu a venit în fugă pentru că plângeam și m-a întrebat dacă sunt bine. I-am spus: «Tocmai am mers șapte minute pe banda de alergare»”, a povestit aceasta.

Shari spune că se simte tot mai bine de la o zi la alta, iar lucrurile simple, care înainte păreau imposibile, au început să facă din nou parte din viața ei.

Medicii speră că terapia ar putea ajuta și pacienții cu alte boli neurologice

Dr. Sean Pittock, șeful departamentului de neurologie de la Mayo Clinic, consideră că rezultatele ar putea deschide o nouă direcție în tratarea bolilor neurologice autoimune.

„Terapia CAR-T a transformat deja tratamentul unor forme de cancer, iar acum începem să vedem potențialul său și în bolile neurologice autoimune”, a explicat medicul.

Potrivit acestuia, îmbunătățirile observate la pacienții cu sindromul persoanei rigide oferă speranță nu doar celor care suferă de această afecțiune, ci și persoanelor cu alte boli neurologice provocate de dereglări ale sistemului imunitar, pentru care opțiunile de tratament sunt încă limitate.

Cercetătorii avertizează totuși că mai sunt multe lucruri de aflat despre această terapie, inclusiv cât timp durează efectele sale. Deocamdată, rezultatele studiului nu înseamnă că a fost descoperit un leac pentru sindromul persoanei rigide.

Celine Dion a anunțat în decembrie 2022 că a fost diagnosticată cu această boală

Într-un mesaj video publicat pe Instagram, artista le-a mărturisit fanilor că afecțiunea îi influențează fiecare aspect al vieții de zi cu zi și că spasmele musculare i-au afectat inclusiv vocea.

Rezultatele cercetării au atras și atenția specialiștilor din afara echipei Mayo Clinic. Yasmin Sheikh, reprezentantă a organizației britanice Anthony Nolan, care sprijină pacienții cu cancere ale sângelui și nu a participat la studiu, consideră că descoperirea aduce noi dovezi că terapiile CAR-T ar putea fi utile și în alte boli decât cancerul.

Deși este nevoie de cercetări suplimentare înainte ca tratamentul să poată fi folosit pe scară largă, medicii speră că acesta va putea reda o parte din independență pacienților care, până acum, aveau foarte puține opțiuni pentru a-și controla boala.