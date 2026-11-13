Astronauții își vor cultiva roșii, castraveți și salată direct pe Lună. NASA lucrează la un proiect care pare desprins din filmele SF

4 minute de citit Publicat la 23:24 13 Noi 2026 Modificat la 23:24 13 Noi 2026

Astronauții își vor cultiva roșii, castraveți și salată direct pe Lună. NASA lucrează la un proiect care pare desprins din filmele SF. Foto: Getty Images

O idee care până nu demult părea desprinsă din filmele SF începe să prindă contur. NASA, Agenția Spațială Canadiană (CSA) și Centrul Aerospațial German (DLR) lucrează la un proiect prin care astronauții ar putea cultiva legume direct pe Lună. Scopul este ca, în timpul viitoarelor misiuni de lungă durată, aceștia să aibă acces la hrană proaspătă, fără să depindă în totalitate de proviziile trimise de pe Pământ.

Dar cum poți cultiva legume într-un loc în care nu există o atmosferă în care oamenii să poată trăi, sol fertil sau apă disponibilă în mod natural?

Tocmai la această întrebare încearcă să răspundă cercetătorii implicați în proiectul internațional Lunar Agriculture Module - Ground Test Demonstrator (LAM-GTD), care urmărește dezvoltarea și testarea unui sistem de cultivare a plantelor în condiții asemănătoare celor de pe Lună.

Centrul Aerospațial German, împreună cu NASA și Agenția Spațială Canadiană, dezvoltă un concept de seră lunară care ar putea asigura o parte din hrana astronauților în viitoarele misiuni de lungă durată, scrie Euronews.

Cum ar putea crește legumele pe Lună, unde nu există sol fertil și apă la îndemână

Condițiile de pe Lună sunt extrem de dure. Temperaturile variază foarte mult, suprafața este aproape lipsită de atmosferă, apa este greu de obținut, iar radiațiile cosmice reprezintă un pericol serios. În aceste condiții, astronauții nu ar putea pur și simplu să planteze semințe în solul lunar și să aștepte să crească legumele.

Soluția ar fi construirea unor sere speciale, în care toate condițiile necesare dezvoltării plantelor să fie controlate artificial, fără ca acestea să depindă de mediul exterior.

Cercetătorii vor ca sera să fie conectată direct la un spațiu care să reproducă zona în care astronauții ar locui și ar lucra pe Lună. Astfel, ar putea studia nu doar cum cresc plantele, ci și cum pot funcționa împreună cele două spații și cum își pot furniza reciproc resursele necesare.

Pentru început, sera experimentală va fi construită și testată integral pe Pământ. Cele trei agenții spațiale vor să decidă până cel târziu în 2032 dacă proiectul va fi realizat efectiv și în ce formă.

NASA are deja experiență în cultivarea plantelor în spațiu. De-a lungul anilor, astronauții au desfășurat numeroase experimente la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), unde au reușit să crească, printre altele, salată verde, varză chinezească și ardei iuți.

Foto: NASA/Isaac Watson

Acum, cercetătorii vor să treacă de la experimentele de mici dimensiuni realizate pe ISS la sisteme de cultivare mult mai mari și mai complexe, care să poată produce suficientă hrană pentru echipaje întregi.

Germania vine în acest proiect cu experiența acumulată în cadrul unor cercetări desfășurate în Antarctica, unde condițiile de mediu sunt foarte dificile.

Între 2018 și 2023, cercetătorii germani au folosit o seră specială, numită EDEN ISS, amplasată la câteva sute de metri de stația de cercetare Neumayer III, din Antarctica. Acolo au reușit să cultive legume proaspete fără pământ și fără lumină naturală.

Plantele au crescut cu ajutorul unor lămpi LED, al soluțiilor nutritive și al unui sistem special de irigare. Cercetătorii au obținut recolte de salată verde, roșii, castraveți, ridichi și chiar căpșuni. În total, în cei câțiva ani de funcționare, sera a produs aproximativ o tonă de legume proaspete.

Germania, SUA și Canada își unesc forțele pentru a produce hrană în spațiu

Deși Antarctica este foarte diferită de Lună, cele două locuri au câteva lucruri în comun. Aprovizionarea este dificilă, condițiile de mediu sunt extreme, iar o problemă aparent minoră poate avea consecințe serioase atunci când oamenii se află atât de departe de zonele locuite.

Experiența acumulată în Antarctica le oferă astfel cercetătorilor informații importante despre modul în care ar putea funcționa o seră într-o viitoare bază lunară.

Fiecare dintre cele trei agenții implicate în proiectul LAM-GTD contribuie cu experiența sa. Centrul Aerospațial German aduce cunoștințele obținute în cercetarea spațială și în proiectele anterioare de cultivare a plantelor în condiții extreme.

NASA lucrează deja la pregătirea viitoarelor misiuni lunare și la dezvoltarea tehnologiilor care ar putea permite oamenilor să locuiască pe Lună pentru perioade mai lungi. La rândul său, Agenția Spațială Canadiană contribuie cu experiența sa în cercetarea spațială și în dezvoltarea tehnologiilor pentru misiunile cu echipaj uman.

Tehnologia care ar putea ajuta astronauții să cultive legume pe Lună ar putea fi folosită și pe Pământ

Proiectul nu este important doar pentru viitoarele misiuni spațiale. Cercetătorii cred că tehnologiile dezvoltate pentru cultivarea plantelor pe Lună ar putea fi utile și pe Pământ, mai ales în regiunile unde agricultura este dificilă.

De exemplu, în zonele deșertice sau în locurile în care apa este puțină, astfel de sisteme ar putea permite producerea alimentelor folosind cantități mai mici de apă, energie și spațiu.

În plus, serele în care temperatura, lumina, umiditatea și nutrienții sunt controlați ar putea ajuta agricultorii să obțină recolte mai predictibile și să reducă nevoia de pesticide.

Astfel, cercetările care urmăresc să le ofere astronauților hrană proaspătă pe Lună ar putea duce și la descoperirea unor metode mai eficiente de cultivare a alimentelor aici, pe Pământ.