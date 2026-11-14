BBC: „Sute și sute de oase”. Într-o peșteră ascunsă din Alpi, un alpinist a descoperit un cimitir de urși din Era Glaciară

Ghidul montan Kurt Walde se afla pe o pantă aproape verticală în Munții Dolomiți din Italia, la o altitudine de puțin peste 2.850 de metri, în căutarea unei peșteri neexplorate. În cele din urmă, el a găsit o peșteră care conține o mulțime de schelete de urși de peșteră uriași, de mult dispăruți, care oferăo perspectivă rară asupra erei glaciare, scrie BBC News.
Coborând de pe vârful muntelui, Walde a ajuns la o cornișă despre care credea că ar fi peștera. Nu a fost adevărat.
„În acel moment m-am simțit puțin disperat. Am continuat să cobor. În cele din urmă, am ajuns la capătul funiei mele”, spune Walde.
Walde era convins că era aproape. Nu se simțise bine în dimineața aceea, dar își pusese oricum rucsacul de 22 kg. Pe ultimii metri, a renunțat la frânghie și a ajuns la intrarea în peșteră fără ea.
Înăuntru se afla ceva extraordinar. Adânc, lumina lămpii sale dezvăluia un cimitir de schelete din epoca glaciară. Se bănuiește că acestea aparțin lui Ursus ladinicus, o specie de urs de peșteră care a dispărut acum aproximativ 24.000 de ani.
Intrarea în peștera nou descoperită se află peste munte, față de un alt loc faimos, peștera Conturines, din Parcul Natural Fanes-Senes-Braies din nordul Italiei. Până în prezent, acesta este singurul loc în care au fost confirmate rămășițe de Ursus ladinicus.
Urșii de peșteră găsiți în Conturines cântăreau în jur de 1.200 kg și aveau o lungime de 3 m, masculii fiind mai mari decât femelele. Dinții lor sugerează că se hrăneau exclusiv cu plante medicinale, precum ierburile alpine, frunze și alte ierburi mai rezistente.
Descoperirea peșterii Conturines în 1987 a transformat ceea ce știam despre urșii de peșteră din epoca glaciară. Aproape 40 de ani mai târziu, descoperirea acestei peșteri soră înseamnă că înțelegerea noastră ar putea fi din nou pe cale să se schimbe.
O suspiciune persistentă
Walde, din orașul Brunico din Tirolul de Sud, a crezut întotdeauna că peștera Conturines oferă mai mult decât se observă la prima vedere. Walde este ghid montan de 41 de ani.
„În timpul tuturor acelor tururi, am avut mereu sentimentul că această peșteră nu este tot. M-am gândit că trebuie să fie ceva mai mult”, spune Walde.
Acum trei ani și jumătate, în timp ce se afla pe un vârf, Walde a observat o urmă neagră pe versantul muntelui, creând un contrast izbitor cu împrejurimile asemănătoare.
„Acesta a fost primul semn”, spune Walde.
Convins că era ceva interesant acolo, a decis că într-o zi va îndrăzni să parcurgă panta amețitoare pentru a ajunge acolo.
„Trebuie să merg să văd de aproape”, spunea el.
În iulie 2026, Walde s-a hotărât să exploreze situl și a fost întâmpinat de o comoară de vestigii antice. La intrare, a fost frapat de asemănările topografice dintre această peșteră și Conturines.
„M-am gândit imediat că acest bârlog trebuie să facă parte dintr-un sistem de peșteri”, spune el.
Extaziat că a ajuns în siguranță, „am vrut să prelungesc acest moment și acest sentiment cât mai mult posibil”, comparându-l cu primirea unui cadou și dorința de a prelungi suspansul înainte de a-l deschide.
Primii 60 m ai peșterii sunt în linie dreaptă, ajungând la un speleotem mare, un zăcământ mineral natural. În apropiere, a găsit un os solitar zăcând pe o formațiune rocoasă ridicată, care semăna cu o masă. Aranjamentul i s-a părut „misterios”.
Din acel punct, peștera coboară spre stânga. Aici Walde a dat peste numeroase oase și cranii.
„A fost foarte emoționant. Am făcut tot posibilul să-mi controlez emoțiile”, spune Walde.
Walde își amintește că a simțit că mergea pe coji de ouă pentru a evita să deranjeze descoperirile. El a dat peste ceea ce părea a fi un craniu conectat la vertebrele cervicale.
Astfel, el și-a dat seama că acesta fusese odată un loc „plin de viață” și activitate, cu mult timp în urmă.
„Aceasta a fost cea mai puternică senzație”, mărturisește el
O peșteră soră
Această peşteră, cât şi Conturines, se găsesc în Parcul Natural Fanes-Senes-Braies din nordul Italiei. Unele dintre oasele de la Conturines erau cele ale ursului de peșteră comun. În cele din urmă, s-a descoperit că altele aparțineau exemplarului necunoscut anterior, Ursus ladinicus, numit în onoarea comunității ladine care trăiește în munții unde a fost găsit.
Cercetările sugerează că oasele găsite acolo datează de cel puțin 46.000 până la 50.000 de ani. Peștera este, de asemenea, o capsulă a timpului, datorită anumitor zăcăminte minerale pe care le deține, unele dintre ele având o vechime de șase milioane de ani.
Cercetările efectuate în peșteră sugerează că Munții Dolomiți ar fi putut fi mai calzi decât temperatura medie actuală pe vremea când existau urșii, iar linia fagului s-ar fi putut afla la o altitudine mai mare în comparație cu cea din prezent, oferind potențial hrană.
Oasele de la Conturines au arătat că acești urși de peșteră nu erau singurii. În peșteră s-au descoperit un os maxilar de leu de peșteră și un dinte separat. Rămășițe de hiene de peșteră, lei și leoparzi au fost găsite și în alte peșteri alpine care datează din aceeași epocă ca și urșii de peșteră.
O cursă pentru securizarea sitului
Una dintre primele persoane anunțate despre descoperirea lui Walde a fost Christian Terzer, directorul Departamentului de Arheologie al provinciei Bolzano. Terzer preluase postul abia la începutul lunii august când a aflat despre descoperire.
Terzer a spus pentru BBC că abia după ce a discutat descoperirea cu paleontologii locali și-a dat seama de semnificația acesteia. Gândurile unei potențiale contaminări a sitului au început să-l tulbure.
„Am avut și câteva nopți nedormite”, spune el.
Pentru a preveni intrările în peșteră, departamentul a ridicat o poartă la aproximativ 20 m în interiorul deschiderii, cu o prelată suplimentară mai adâncă pentru a sigila peștera. Materialul a trebuit transportat cu avionul până la peștera extrem de inaccesibilă, ceea ce nu a fost o sarcină ușoară.
„Am fost impresionat de numărul de oase”, spune Terzer, care a vizitat situl la începutul toamnei.
„Sunt sute și sute de oase acolo. Nu știu câți urși sunt înăuntru, dar sunt destul de mulți”, adaugă Terzer.
Terzer este, de asemenea, destul de sigur că „în această nouă peșteră există mult mai multe exemplare decât în Peștera Conturines”.
Osul solitar de pe masa de piatră pe care îl observase Walde era și unul dintre numeroasele oase plasate neobișnuite care i-au atras atenția lui Terzer.
„E ciudat că unele oase izolate sunt așezate pe roci mari. Va trebui să aflăm cum au ajuns acolo. Poate printr-un proces natural sau poate că au existat oameni înăuntru acum mii de ani”, spune Terzer.
În timp ce iarna le oferă lui Terzer și echipei sale o pauză de la explorare, oamenii de știință se pot concentra asupra proiectului viitor. El și experții din domeniu intenționează să reia lucrările științifice din interiorul peșterii începând cu iunie 2027.
Implicațiile științifice
Martina Pacher cunoaște bine Peștera Conturines. Este paleontolog specializat în vertebrate la Muzeul de Istorie Naturală din St. Gallen, lucrând în principal la urșii de peșteră și fauna din epoca glaciară și a participat la săpăturile de la acest monument istoric din 1987, în calitate de studentă.
Pacher își amintește că a simțit uimire când a primit vestea despre peștera nou descoperită. Pentru ea, descoperirea ridică acum diverse întrebări.
În primul rând, cum au ajuns urșii în peșteră. Intrarea peșterii, așa cum arată acum, este extrem de inaccesibilă, dar peștera trebuie să fi fost cândva accesibilă urșilor.
„Trebuie să nu fi existat gheață care să o blocheze, iar temperaturile ar fi trebuit să fie potrivite pentru urși”, spune Pacher.
În prezent, nu există nicio legătură vizibilă între peștera nou descoperită și peștera din 1987. Dar s-ar putea ca acest lucru să nu fi fost întotdeauna așa.
„Vechea Peșteră Conturines și aceasta nouă ar putea fi probabil cumva conectate, dar încă nu suntem siguri”, spune ea.
De-a lungul mileniilor, intrarea în peșteră s-ar fi putut schimba, spune ea, dar este prea devreme pentru a spune cum sau în ce măsură.
Pacher speră, de asemenea, că descoperirea ar putea ajuta la găsirea unui răspuns la întrebarea despre cum arătau urșii.
„Dacă vom găsi mai multe schelete mai mult sau mai puțin complete, vom avea posibilități mult mai bune de a reconstitui aspectul acestor urși. Am putea găsi mai multe schelete sub sedimente sau cel puțin oase pe care le putem rearticula ulterior. Atunci am putea înțelege mai bine legăturile familiale și comportamentul social al acestor animale”, spune ea.
„Aceste descoperiri sunt o fereastră către ecosisteme și medii din trecut care sunt complet diferite de cele de astăzi”, adaugă Spyridoula Pappa, curator senior de mamifere fosile la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, care a lucrat la dinții din Peștera Conturines.
„Ceea ce mă entuziasmează la acest lucru este posibilitatea de a studia un ansamblu mult mai complet de oase”, spune Pappa.
Ea speră că acest lucru le va permite oamenilor de știință să extragă dovezi din dinți, schelete, material genetic și context geologic pentru a construi o imagine mult mai completă a acestor „urși alpini remarcabili”.
„Trebuie să vedem și dacă sunt toate rămășițe de urși de peșteră”, spune Pappa.
Pentru Pacher, cel mai important obiectiv deocamdată este conservarea sitului cât mai bine posibil, deoarece prevenirea contaminării este cheia înțelegerii acestei comori. Și Walde speră să se întoarcă într-o zi în peșteră, poate peste 10 ani, pentru a o găsi în aceeași stare în care a lăsat-o.
Deocamdată, peștera rămâne sigilată și închisă, pentru a preveni accesul neautorizat înainte de întoarcerea echipei lui Terzer în 2027. Cercetarea care va fi efectuată aici ar putea răspunde atât la întrebări mari, cât și mici.
Ar putea influența înțelegerea noastră asupra animalelor care cutreierau Munții Dolomiți și Alpi în trecutul îndepărtat. Ar putea dezvălui cum accesau urșii odinioară această peșteră, acum extrem de inaccesibilă. Și ar putea chiar explica curiozități precum modul în care un os solitar a ajuns poziționat pe piatra sa asemănătoare unei mese.