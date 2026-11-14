BBC: „Sute și sute de oase”. Într-o peșteră ascunsă din Alpi, un alpinist a descoperit un cimitir de urși din Era Glaciară

7 minute de citit Publicat la 18:46 14 Noi 2026 Modificat la 18:46 14 Noi 2026

Foto: LPA/Amt für Archäologie

Ghidul montan Kurt Walde se afla pe o pantă aproape verticală în Munții Dolomiți din Italia, la o altitudine de puțin peste 2.850 de metri, în căutarea unei peșteri neexplorate. În cele din urmă, el a găsit o peșteră care conține o mulțime de schelete de urși de peșteră uriași, de mult dispăruți, care oferăo perspectivă rară asupra erei glaciare, scrie BBC News.

Coborând de pe vârful muntelui, Walde a ajuns la o cornișă despre care credea că ar fi peștera. Nu a fost adevărat.

„În acel moment m-am simțit puțin disperat. Am continuat să cobor. În cele din urmă, am ajuns la capătul funiei mele”, spune Walde.

Walde era convins că era aproape. Nu se simțise bine în dimineața aceea, dar își pusese oricum rucsacul de 22 kg. Pe ultimii metri, a renunțat la frânghie și a ajuns la intrarea în peșteră fără ea.

Înăuntru se afla ceva extraordinar. Adânc, lumina lămpii sale dezvăluia un cimitir de schelete din epoca glaciară. Se bănuiește că acestea aparțin lui Ursus ladinicus, o specie de urs de peșteră care a dispărut acum aproximativ 24.000 de ani.

Intrarea în peștera nou descoperită se află peste munte, față de un alt loc faimos, peștera Conturines, din Parcul Natural Fanes-Senes-Braies din nordul Italiei. Până în prezent, acesta este singurul loc în care au fost confirmate rămășițe de Ursus ladinicus.

Urșii de peșteră găsiți în Conturines cântăreau în jur de 1.200 kg și aveau o lungime de 3 m, masculii fiind mai mari decât femelele. Dinții lor sugerează că se hrăneau exclusiv cu plante medicinale, precum ierburile alpine, frunze și alte ierburi mai rezistente.

Descoperirea peșterii Conturines în 1987 a transformat ceea ce știam despre urșii de peșteră din epoca glaciară. Aproape 40 de ani mai târziu, descoperirea acestei peșteri soră înseamnă că înțelegerea noastră ar putea fi din nou pe cale să se schimbe.

O suspiciune persistentă

Walde, din orașul Brunico din Tirolul de Sud, a crezut întotdeauna că peștera Conturines oferă mai mult decât se observă la prima vedere. Walde este ghid montan de 41 de ani.

„În timpul tuturor acelor tururi, am avut mereu sentimentul că această peșteră nu este tot. M-am gândit că trebuie să fie ceva mai mult”, spune Walde.

Acum trei ani și jumătate, în timp ce se afla pe un vârf, Walde a observat o urmă neagră pe versantul muntelui, creând un contrast izbitor cu împrejurimile asemănătoare.

„Acesta a fost primul semn”, spune Walde.

Convins că era ceva interesant acolo, a decis că într-o zi va îndrăzni să parcurgă panta amețitoare pentru a ajunge acolo.

„Trebuie să merg să văd de aproape”, spunea el.

În iulie 2026, Walde s-a hotărât să exploreze situl și a fost întâmpinat de o comoară de vestigii antice. La intrare, a fost frapat de asemănările topografice dintre această peșteră și Conturines.

„M-am gândit imediat că acest bârlog trebuie să facă parte dintr-un sistem de peșteri”, spune el.

Extaziat că a ajuns în siguranță, „am vrut să prelungesc acest moment și acest sentiment cât mai mult posibil”, comparându-l cu primirea unui cadou și dorința de a prelungi suspansul înainte de a-l deschide.

Primii 60 m ai peșterii sunt în linie dreaptă, ajungând la un speleotem mare, un zăcământ mineral natural. În apropiere, a găsit un os solitar zăcând pe o formațiune rocoasă ridicată, care semăna cu o masă. Aranjamentul i s-a părut „misterios”.

Din acel punct, peștera coboară spre stânga. Aici Walde a dat peste numeroase oase și cranii.

„A fost foarte emoționant. Am făcut tot posibilul să-mi controlez emoțiile”, spune Walde.

Walde își amintește că a simțit că mergea pe coji de ouă pentru a evita să deranjeze descoperirile. El a dat peste ceea ce părea a fi un craniu conectat la vertebrele cervicale.

Astfel, el și-a dat seama că acesta fusese odată un loc „plin de viață” și activitate, cu mult timp în urmă.

„Aceasta a fost cea mai puternică senzație”, mărturisește el