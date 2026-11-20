Cartofi cultivați în solul de pe Lună. Cercetătorii au reușit să obțină o recoltă: Ce îngrășământ au folosit și cum arată legumele

3 minute de citit Publicat la 12:29 20 Noi 2026 Modificat la 12:29 20 Noi 2026

Cartofi cultivați într-un sol ca cel de pe Lună. Sursa foto: Hepta

Cartofii ar putea deveni unul dintre alimentele de bază ale astronauților care vor locui în viitoarele baze de pe Lună. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Oregon, Statele Unite, au reușit să cultive cartofi într-un sol care imită condițiile de pe suprafața satelitului natural al Pământului, potrivit The Guardian. Experimentul a arătat că plantele pot crește și pot produce tuberculi comparabili cu cei obținuți în solul terestru, dacă primesc suficientă materie organică.

Descoperirea ar putea contribui la dezvoltarea unor sisteme de producție a hranei în spațiu, un obiectiv important pentru NASA, în contextul planurilor de stabilire a unei prezențe umane de lungă durată pe Lună.

Studiul, realizat de o echipă de cercetători americani cu sprijinul NASA, a fost publicat în revista științifică „npj Microgravity”, pe 19 noiembrie 2026, și a analizat modul în care plantele de cartof se dezvoltă în regolit lunar simulat.

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Cum au reușit cercetătorii să cultive cartofi în solul lunar

Solul de pe Lună, cunoscut sub numele de regolit, este format din praf și fragmente de rocă rezultate în urma impacturilor cu meteoriți. Spre deosebire de solul de pe Pământ, acesta nu conține suficientă materie organică și nu oferă nutrienții necesari dezvoltării plantelor. De asemenea, poate conține concentrații ridicate de metale grele.

Pentru a reproduce condițiile de pe suprafața lunară, cercetătorii au folosit materiale speciale, create pe Pământ, care imită proprietățile regolitului. Acestea au fost amestecate cu diferite cantități de vermicompost, un îngrășământ organic obținut prin descompunerea resturilor alimentare și a materialelor vegetale cu ajutorul râmelor și microorganismelor.

Rezultatele au arătat că proporția de materie organică este esențială. Cartofii plantați în solul simulat fără vermicompost au dezvoltat foarte puține rădăcini și aproape nu au produs tuberculi.

În schimb, un amestec care conținea 5% vermicompost și 95% regolit a permis apariția unor rădăcini și tuberculi. Cele mai bune rezultate au fost obținute în cazul unui amestec format din 30% vermicompost și 70% material care imita solul lunar. În aceste condiții, recolta a fost comparabilă cu cea obținută în sol terestru, în cadrul aceluiași experiment.

Resturile alimentare ar putea deveni îngrășământ pe Lună

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale cercetării este posibilitatea ca viitorii locuitori ai bazelor lunare să își producă singuri o parte din îngrășămintele necesare agriculturii.

Vermicompostul folosit în experiment este obținut prin transformarea resturilor de mâncare și a deșeurilor vegetale în materie organică, cu ajutorul râmelor și microorganismelor. Un astfel de sistem ar putea fi adaptat pentru viitoarele misiuni spațiale.

Astronauții ar putea transporta de pe Pământ o cantitate inițială de materie organică, urmând ca ulterior să valorifice resturile alimentare și deșeurile vegetale produse în bază pentru a obține compost.

Astfel, o parte dintre resursele necesare cultivării hranei ar putea fi reciclate chiar pe Lună, reducând dependența de transporturile costisitoare de pe Pământ.

De ce sunt cartofii o alegere potrivită pentru viitoarele baze lunare

Cartofii reprezintă o variantă atractivă pentru agricultura spațială deoarece oferă multe calorii raportat la suprafața cultivată și conțin nutrienți importanți, inclusiv potasiu, vitamina C, proteine și fibre.

Cercetătorii au folosit în experiment soiul Modoc, un cartof cu maturare timpurie, coajă roșiatică și miez alb.

Analizele au indicat că tuberculii cultivați în regolitul simulat au o compoziție nutritivă asemănătoare celor obținuți în solul terestru. Materia organică a avut și rolul de a reduce disponibilitatea unor metale grele, precum cuprul, limitând acumularea acestora în plante.

Există însă și o precizare importantă: cercetătorii nu au gustat cartofii obținuți în acest experiment. Recolta a fost folosită pentru analize de laborator, iar plantele au fost cultivate în ghivece mici, ceea ce a dus la obținerea unor tuberculi de dimensiuni reduse.

Echipa lucrează la un al doilea studiu, în care cartofii au fost cultivați în recipiente mai mari, iar tuberculii au ajuns la dimensiuni comparabile cu cele întâlnite în magazine.