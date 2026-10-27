Cât de adâncă este Groapa Marianelor în comparație cu înălțimea Everestului

Groapa Marianelor este cu aproximativ 2.150 de metri mai adâncă decât este înalt cel mai mare munte al lumii. Foto: Getty Images

Muntele Everest este cel mai înalt punct de pe Pământ, iar Groapa Marianelor este cel mai adânc. Dacă am putea așeza unul deasupra celuilalt, muntele care domină acoperișul lumii ar rămâne cu mult în urma adâncurilor oceanului. Diferența este mai mare decât ne-am putea imagina, potrivit World Atlas.

Cifrele care arată cât de mare este diferența

Cel mai adânc punct al Gropii Marianelor, cunoscut sub numele de Challenger Deep, se află în vestul Oceanului Pacific, la aproximativ 11.000 de metri sub nivelul mării.

Prin comparație, vârful Everestului ajunge la 8.848,86 metri deasupra nivelului mării. Asta înseamnă că Groapa Marianelor este cu aproximativ 2.150 de metri mai adâncă decât este înalt cel mai mare munte al lumii.

Cu alte cuvinte, dacă Everestul ar fi măsurat și apoi ar fi comparat cu adâncimea maximă a oceanului, muntele ar pierde fără drept de apel.

Ce s-ar întâmpla dacă am scufunda Everestul în Groapa Marianelor

Imaginează-ți că am putea lua Muntele Everest și l-am coborî până pe fundul Challenger Deep. Chiar și în această situație, vârful său ar rămâne la peste doi kilometri sub suprafața oceanului.

O navă ar putea trece deasupra muntelui complet scufundat fără ca oamenii de la bord să aibă vreun indiciu despre ceea ce se ascunde în adâncuri.

Este o comparație greu de imaginat: cel mai înalt munte de pe planetă ar dispărea cu totul sub apă, fără să ajungă măcar aproape de suprafață.

Presiunea uriașă de pe fundul oceanului

Adâncimea nu este însă singura problemă. Condițiile de pe fundul Gropii Marianelor sunt extrem de dure.

Presiunea apei ajunge la aproximativ 1.100 de atmosfere, de peste 1.000 de ori mai mare decât presiunea atmosferică de la nivelul mării. Orice organism sau obiect care nu este protejat corespunzător ar fi supus unor forțe enorme.

Temperatura apei se menține la doar câteva grade peste punctul de îngheț, iar lumina Soarelui nu pătrunde până acolo. Este un mediu întunecat, rece și dificil de explorat, în care supraviețuirea depinde de adaptări speciale.

Everestul, o destinație aglomerată în comparație cu adâncurile oceanului

Deși escaladarea Everestului este extrem de periculoasă, mii de oameni au ajuns deja pe vârful său. În anumite perioade ale anului, numărul mare de alpiniști poate duce chiar la formarea unor cozi pe traseele înguste din zona aflată la altitudini extreme.

În schimb, numărul oamenilor care au ajuns pe fundul Gropii Marianelor este infim.

Prima coborâre până în Challenger Deep a avut loc în 1960, când exploratorul elvețian Jacques Piccard și locotenentul american Don Walsh au ajuns acolo la bordul batiscafului Trieste.

Au trecut apoi 52 de ani până când regizorul James Cameron a realizat o coborâre solo, în 2012, cu un submersibil special conceput pentru explorarea marilor adâncimi.

Așadar, dacă Everestul este una dintre cele mai cunoscute destinații pentru aventurieri, fundul Gropii Marianelor rămâne un loc extrem de puțin explorat, despre care oamenii de știință încă încearcă să afle mai multe.

Cât de adâncă este, de fapt, Groapa Marianelor

Pentru a înțelege mai bine dimensiunile sale, imaginează-ți că ai putea urca din Challenger Deep spre suprafață. Ar trebui să parcurgi mai întâi întreaga înălțime a Everestului și apoi să mai urci aproximativ 2.150 de metri înainte să ieși din apă.

O altă comparație relevantă este epava Titanicului, aflată la aproximativ 3.800 de metri adâncime în Oceanul Atlantic. Deși aceasta se găsește la o adâncime impresionantă, reprezintă doar aproximativ o treime din distanța până la fundul Gropii Marianelor.

Diferența dintre cele două repere geografice arată cât de puțin ne ajută uneori intuiția să înțelegem dimensiunile planetei. Everestul domină cerul, dar, în comparație cu adâncurile oceanului, chiar și cel mai înalt munte al lumii pare surprinzător de mic.