Cu un singur bărbat se poate repopula întreaga planetă, mai repede decât îți imaginezi. Iată de cât timp e nevoie

Credeai ca te cunosti atat de bine incat secretele corpului tau, pur si simplu, nu mai exista pentru tine? Ei bine, vei fi surprins sa afli cat de putine lucruri cunosti, de fapt, despre propria ta persoana.

Citeste informatiile de mai jos si verifica-ti singur cunostintele generale. Vei afla, cu siguranta, ca trupul tau este un univers despre care nici macar nu iti imaginai ca poate

- Persoanele care fumeaza un pachet de tigari pe zi beau, practic, o ceasca de gudron pe an.

- Oamenii sunt singurele animale capabile sa traseze o linie dreapta.

- ADN-ul unui om contine 80.000 de gene.

- Testiculele unui barbat produc 10 milioane de spermatozoizi in fiecare zi - suficient pentru ca acesta sa poata repopula planeta in doar sase luni.

