De la gândaci aurii la descoperirile lui Darwin: 70 de milioane de exponate de muzeu ajung online cu ajutorul inteligenței artificiale

4 minute de citit Publicat la 16:00 04 Oct 2026 Modificat la 16:00 04 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Cercetătorii folosesc inteligența artificială pentru a crea un uriaș muzeu digital, cu milioane de specimene din colecții din tot Regatul Unit. Potrivit lor, proiectul ar putea va da un impuls uriaș modului în care înțelegem lumea naturală, scrie BBC.

În cele din urmă, oricine va putea vedea, de pe telefon sau de pe computer, aproximativ 70 de milioane de animale, plante, fosile și roci.

Roboții și AI sunt folosiți pentru scanarea și analiza specimenelor, unele colectate cu secole în urmă. Astfel, procesul de digitalizare se scurtează de la sute de ani la un deceniu.

Noul muzeu digital le va permite cercetătorilor să înțeleagă cum s-a schimbat Regatul Unit de-a lungul întregii istorii a planetei. Datele îi vor ajuta și să anticipeze schimbările viitoare ale climei, ale resurselor de hrană și ale dispariției speciilor.

Resursa va fi accesibilă și publicului larg, spune Joanna Dunster, director asociat la Arts and Humanities Research Council (AHRC). Consiliul face parte din UK Research and Innovation, agenția care finanțează proiectul.

„Abia aștept să explorez resursa cu fiul meu de patru ani, ale cărui cunoștințe de știință sunt puține, dar entuziasmul e mare”, a declarat ea pentru BBC News.

Unele specimene pot fi deja căutate în baza de date. Ele reprezintă însă doar o fracțiune din colecțiile țării și provin în mare parte de la câteva instituții mari, precum Natural History Museum și Royal Botanic Gardens din Kew.

Noua finanțare va deschide sertarele și dulapurile instituțiilor din tot Regatul Unit, pentru a include alte milioane de plante, animale și fosile.

„Trebuie să facem aceste colecții accesibile tuturor, în loc să stea în locuri unde rareori se poate ajunge la ele”, spune Dunster.

Publicul și cercetătorii vor putea vedea întreaga diversitate a lumii naturale. De la ciudățenii, precum peștele-trepied orb, care se sprijină pe fundul mării, până la piese istorice, precum un dinte de cal găsit de Charles Darwin în jurul anului 1833 în nord-estul Argentinei.

Resursa se numește Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo UK) și este coordonată de Natural History Museum.

Sute de ani de muncă, comprimați într-un deceniu

Scanarea specimenelor nu e deloc simplă. Fiecare trebuie fotografiat. În plus, trebuie înregistrate și etichetele minuscule care conțin informații științifice importante, scrise adesea de mână, uneori cu secole în urmă.

Echipa a calculat că manual ar fi durat sute de ani. Cu ajutorul roboților și al AI, procesul poate fi încheiat într-un deceniu, spune Sarah Addezio, directoarea de implementare a programului DiSSCo UK.

„Ce putem face acum este să conectăm și să analizăm aceste informații la o scară fără precedent, care nu a fost posibilă până acum”, a explicat ea.

La proiect participă o sută de muzee, grădini botanice, universități și alte organizații.

În fața camerelor nu vor ajunge, deocamdată, animalele mari. Prima etapă, care începe în Țara Galilor și în Scoția, nu include balene sau dinozauri.

Primele vor fi scanate gândacii, fluturii, moliile, muștele, florile presate și ferigile. Este vorba de materialul mic și mai puțin spectaculos, care păstrează însă cea mai bună evidență a felului în care s-a schimbat mediul din jur.

La Cardiff, echipa va scana aproximativ o jumătate de milion de specimene de insecte și plante. De la fluturi mari și spectaculoși până la muște pe care le-ai putea pierde pe vârful degetului. Acestea din urmă se dovedesc a fi printre cei mai sensibili indicatori ai unui peisaj sănătos.

În Scoția, Royal Botanic Garden din Edinburgh și National Museums Scotland dețin împreună 13 milioane de specimene, a doua cea mai mare colecție de științe naturale din Regatul Unit.

Împreună cu alte 50 de colecții scoțiene mai mici, ele acoperă totul, de la nivelul mării până pe vârfurile munților. Sunt două secole de schimbări în plantele și insectele din toate tipurile de peisaje ale Scoției.

Jenny Geroni, șefa departamentului de Științe Naturale și Cercetare de la Amgueddfa Cymru – Museum Wales, spune că proiectul va fi o ocazie de a pune în valoare materiale din toată țara.

„Fiecare colecție e unică. Avem mult material galez care nu se găsește nicăieri altundeva. Luând materiale din tot Regatul Unit, putem construi și o imagine bună a ceea ce se întâmplă în întreaga țară. Iar dacă toată lumea își adaugă colecțiile din lume, vom avea o imagine mult mai solidă a ceea ce se întâmplă în alte părți”, a declarat Geroni pentru BBC News.

Detectivii naturii

Fiecare specimen dintr-un muzeu este un instantaneu al trecutului.

O mare parte din istoria naturală este o poveste polițistă: cercetătorii pun cap la cap indicii din zeci de milioane de piese de puzzle, pentru a reconstitui o imagine vie și detaliată a felului în care s-a schimbat lumea.

Noua inițiativă va face acest lucru mult mai ușor, adunând la un loc milioane de specimene și instrumente AI puternice pentru căutarea informațiilor.

Vincent Smith, coordonator de cercetare la Natural History Museum din Londra, spune că proiectul va accelera cercetarea lumii naturale.

„Colecțiile de istorie naturală înregistrează perioade lungi de schimbare, adesea în perioade cu adevărat fundamentale, precum Revoluția Industrială. Colecțiile noastre documentează aceste schimbări și astfel poți vedea ce s-a întâmplat înainte”, spune el.

Și, esențial, adaugă el, poți „începe să prezici ce se va întâmpla în continuare”.

Adunând această colecție uriașă de specimene, cercetătorii își pot rafina modelele informatice despre felul în care se va schimba lumea naturală. Pot studia, de exemplu, cum vor influența schimbările climatice și alte decizii de dezvoltare dispariția speciilor.

DiSSCo UK îi va ajuta pe oamenii de știință și să se pregătească pentru provocările viitoare. Prin încărcarea mai multor fosile și roci, proiectul va sprijini cercetarea mineralelor necesare pentru tehnologiile verzi.