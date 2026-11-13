Miniluna de doi metri care orbitează Pământul până după sărbători. 2026 QQ8 a fost descoperită de un astronom maghiar

2 minute de citit Publicat la 23:26 13 Noi 2026 Modificat la 23:26 13 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Pământul și Luna vor avea companie în această perioadă a sărbătorilor. Astronomii au confirmat că, în aprilie, planeta noastră a atras o „minilună” aflată în trecere și a prins-o pe o orbită temporară, scrie Live Science.

Obiectul, denumit 2026 QQ8, a fost observat pentru prima dată în august de cercetătorul maghiar Krisztián Sárneczky. Descoperirea a fost raportată oficial pe 29 octombrie de Minor Planet Center al Uniunii Astronomice Internaționale (IAU), instituția care înregistrează și confirmă noile obiecte din Sistemul Solar.

Călătorul venit din spațiu ar urma să rămână în preajma noastră până în ianuarie 2027, așa că își va prelungi șederea peste sărbători înainte să scape de influența gravitațională a Pământului.

Potrivit IAU, 2026 QQ8 este foarte mic, având un diametru de doar aproximativ 2 metri. Dacă s-ar apropia prea mult de Pământ, cel mai probabil ar arde în atmosferă.

Cercetătorii consideră însă că șansele ca acest lucru să se întâmple sunt mici, deoarece în prezent obiectul orbitează la o distanță de aproximativ 1,5 ori mai mare decât distanța medie dintre Pământ și Lună.

2026 QQ8 are nevoie de 359 de zile, adică aproape un an terestru, pentru a face o rotație completă în jurul Soarelui. Se apropie de planeta noastră o dată la aproximativ zece ani. Miniluna este clasificată drept asteroid de tip Aten.

Asteroizii din această categorie traversează uneori orbita Pământului și au semiaxa mare mai mică decât a planetei noastre, ceea ce înseamnă că, de regulă, orbitează mai aproape de Soare decât Pământul.

Asteroizii Aten de dimensiuni mari sunt considerați cel mai periculos tip de asteroid, deoarece pot rămâne ascunși cu ușurință în strălucirea Soarelui înainte de a se îndrepta cu viteză spre Pământ. Noul nostru mic însoțitor este însă mult prea mic pentru a reprezenta o amenințare.

2026 QQ8 nu este prima minilună descoperită pe orbita Pământului. Acest titlu îi aparține lui 1991 VG, un obiect cu un diametru de aproximativ 10 metri, detectat în noiembrie 1991. Astronomii cred acum că Pământul captează destul de des astfel de miniluni și că, foarte probabil, în orice moment există cel puțin una pe orbita sa. Cele mai multe rămân mai puțin de un an, însă câteva pot fi ținute de gravitația Pământului timp de decenii.

Cercetătorii se așteaptă ca noile telescoape să îi ajute să observe mai multe miniluni în momentul în care intră pe orbita Pământului și când o părăsesc. Printre acestea se numără Observatorul Vera C. Rubin din Chile, care a intrat în funcțiune la începutul acestui an.

Observatorul scanează întregul cer al emisferei sudice o dată la câteva zile. A descoperit deja un obiect care ar putea fi o nouă planetă pitică, aflată în zona exterioară a Sistemului Solar, precum și o nouă galaxie satelit a Căii Lactee. Pe durata misiunii sale, planificată pentru zece ani, observatorul ar urma să detecteze milioane de obiecte în mișcare din spațiu, necunoscute până acum.