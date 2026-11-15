NASA oferă un milion de dolari elevului sau studentului care poate rezolva una dintre cele mai mari provocări de pe Lună

4 minute de citit Publicat la 08:00 15 Noi 2026 Modificat la 08:00 15 Noi 2026

Planul NASA este de a dezvolta o bază în apropierea Polului Sud lunar, care să le permită astronauților să desfășoare cercetări științifice. Foto: Getty Images

NASA pune la bătaie un milion de dolari într-o competiție adresată elevilor și studenților care pot veni cu soluții pentru construirea unei viitoare baze umane pe Lună. Agenția spațială americană a lansat o provocare prin care îi invită pe tinerii din Statele Unite să găsească răspunsuri la șase dintre cele mai dificile probleme tehnice care trebuie rezolvate înainte ca oamenii să poată locui și lucra pentru perioade îndelungate pe suprafața satelitului natural al Pământului, potrivit NASA.

Competiția, intitulată Moon Base Student Challenge, a fost lansată oficial pe 8 noiembrie 2026, în cadrul unui eveniment organizat la Kennedy Space Center Visitor Complex, în Florida. Inițiativa se adresează echipelor de elevi de liceu și studenți din SUA și urmărește să atragă idei noi pentru viitoarele misiuni lunare.

NASA caută soluții pentru construirea unei baze umane pe Lună

Planul NASA este de a construi o bază în apropierea Polului Sud lunar, care să le permită astronauților să desfășoare cercetări științifice, să opereze echipamente și să exploreze regiunea.

Spre deosebire de misiunile de scurtă durată, menținerea unei prezențe umane pe termen lung presupune dezvoltarea unei infrastructuri capabile să funcționeze în condiții extreme și să reducă dependența de proviziile transportate de pe Pământ.

Este nevoie de sisteme de producere a energiei, locuințe care să protejeze echipajele, mijloace de transport, rețele de comunicații și soluții pentru asigurarea resurselor necesare supraviețuirii.

Cele șase probleme pe care participanții trebuie să le rezolve

NASA a împărțit competiția în șase categorii tehnice, fiecare reprezentând o provocare importantă pentru construirea și funcționarea unei baze lunare.

Acestea sunt:

Producerea și stocarea energiei, găsirea unor sisteme care să asigure electricitatea necesară bazei, inclusiv în perioadele în care lumina solară este limitată.

Construcția, identificarea unor materiale și metode prin care să poată fi ridicate structuri rezistente la condițiile de pe Lună.

Sistemele de susținere a vieții, soluții pentru asigurarea aerului respirabil, gestionarea apei și menținerea unor condiții sigure în interiorul habitatelor.

Deplasarea pe suprafața lunară, proiectarea unor vehicule capabile să funcționeze pe un teren dificil, acoperit de praf și cu denivelări.

Rețelele de comunicații, dezvoltarea unor sisteme care să permită legătura dintre astronauți, roboți și centrele de control de pe Pământ.

Siguranța astronauților, echipamente și proceduri care să protejeze echipajele de radiații, defecțiuni tehnice și alte pericole.

Una dintre cele mai dificile probleme este asigurarea energiei. În apropierea Polului Sud lunar există zone care beneficiază de perioade îndelungate de lumină solară, dar și regiuni aflate permanent în umbră. Prin urmare, sistemele energetice trebuie adaptate în funcție de locul în care va fi construită baza și de perioadele în care panourile solare nu pot produce suficientă electricitate.

Construcțiile ridică, la rândul lor, probleme importante. Materialele și echipamentele trebuie să reziste vidului, variațiilor extreme de temperatură, gravitației reduse și prafului lunar, care poate afecta mecanismele. O posibilă soluție ar fi utilizarea resurselor disponibile pe Lună pentru construirea unor structuri, astfel încât să fie redusă cantitatea de materiale care trebuie transportată de pe Pământ.

Nici deplasarea astronauților nu este simplă. Vehiculele trebuie să poată traversa suprafețe accidentate și să funcționeze în condiții în care praful lunar poate deteriora componentele tehnice. În plus, rețelele de comunicații trebuie proiectate astfel încât relieful Lunii să nu întrerupă legătura dintre echipaje și centrele de control.

Carlos García-Galán, managerul programului Moon Base din cadrul NASA, spune că agenția își dorește să valorifice ideile tinerilor încă din etapa de proiectare a viitoarei baze.

„Pe măsură ce construim și proiectăm fundația bazei lunare, vrem să valorificăm ingeniozitatea și inovația pentru a lua în calcul toate aspectele de care exploratorii noștri ar putea avea nevoie pentru a trăi și a lucra acolo. Studenții vin cu exact genul de idei îndrăznețe pe care îl căutăm și aștept cu nerăbdare perspectiva lor nouă. În cele din urmă, baza lunară este pentru ei, pentru oamenii care vor trăi într-o lume în care prezența umană pe Lună va deveni permanentă”, a declarat acesta.

NASA nu caută doar viitori ingineri aerospațiali

Un element important al competiției este faptul că NASA nu se adresează exclusiv tinerilor care studiază ingineria aerospațială. Agenția vrea să atragă participanți din mai multe domenii tehnice și profesionale, deoarece construirea unei baze lunare presupune cunoștințe diverse.

De la instalații electrice și construcții până la comunicații, întreținerea echipamentelor și gestionarea resurselor, toate aceste activități vor avea un rol important în funcționarea viitoarei baze.

Competiția va avea mai multe etape, iar echipele vor trebui să pregătească documente similare celor folosite în proiectele profesionale de inginerie. Printre acestea se numără studii comparative ale diferitelor soluții tehnice, propuneri de proiectare și prezentări adresate persoanelor care vor evalua fezabilitatea ideilor.

Participanții nu vor trebui doar să prezinte o invenție interesantă, ci să demonstreze că aceasta ar putea funcționa în condițiile reale de pe Lună. De exemplu, cei care propun vehicule pentru deplasarea astronauților trebuie să țină cont de particularitățile terenului, iar echipele care se ocupă de construcții trebuie să găsească soluții adaptate mediului lunar.

NASA nu a anunțat că proiectele câștigătoare vor fi transformate automat în echipamente folosite în viitoarea bază. Competiția le oferă însă tinerilor ocazia de a lucra la probleme concrete legate de explorarea spațială.

Pe lângă posibilitatea de a contribui la un proiect ambițios, participanții vor dobândi experiență în evaluarea soluțiilor tehnice, lucrul în echipă, documentarea proiectelor și prezentarea rezultatelor. Competențele pot fi utile ulterior atât în industria aerospațială, cât și în alte domenii tehnice.