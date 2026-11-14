Oamenii de știință au descoperit de ce unii țânțari te adoră, iar alții nu

4 minute de citit Publicat la 08:00 14 Noi 2026 Modificat la 08:00 14 Noi 2026

sursa foto: Getty

Un nou studiu surprinzător arată că țânțarii au gusturi foarte diferite atunci când vine vorba de oameni, fiecare specie fiind atrasă de propria combinație de mirosuri ale pielii, substanțe chimice și bacterii. Descoperirea contrazice ideea că ar exista oameni care atrag universal țânțarii și ar putea duce la repelenți mai eficienți împotriva speciilor periculoase, care transmit boli, scrie Science Daily.

Unii oameni par să atragă țânțarii oriunde merg, însă noile cercetări arată că a fi un „magnet” pentru țânțari depinde de specia care te înțeapă.

Într-un studiu publicat în revista iScience, cercetătorii de la Florida International University (FIU) au testat modul în care trei dintre cele mai periculoase specii de țânțari din lume au reacționat la 119 voluntari.

Surprinzător, niciun participant nu a atras toate cele trei specii. În schimb, fiecare specie a preferat un alt grup de oameni, în mare parte în funcție de chimia corpului și de mirosul natural al pielii fiecăruia.

Descoperirea ar putea schimba modul în care oamenii de știință abordează prevenirea bolilor transmise de țânțari. Pentru că speciile diferite reacționează la semnale chimice diferite emise de pielea umană, cercetătorii ar putea crea, în cele din urmă, o nouă generație de repelenți adaptați fiecărei specii, care să ofere o protecție mai bine țintită.

„Izolarea componentelor mirosului uman care atrag sau resping țânțarii ar putea duce la strategii noi de combatere a bolilor transmise prin vectori”, a declarat Matthew DeGennaro, neurogenetician care conduce echipa de cercetare și Institutul de Științe Biomoleculare al FIU, universitatea de stat din Miami.

Specii diferite de țânțari preferă oameni diferiți

Cercetătorii au studiat trei specii responsabile de răspândirea unor boli grave, printre care febra galbenă, febra dengue, virusul Zika, virusul West Nile și altele. Este vorba despre Aedes aegypti, Aedes albopictus (țânțarul-tigru asiatic) și Culex quinquefasciatus (țânțarul de casă sudic).

Coordonată de doctoranda Kaylee Marrero, cercetarea este prima care a comparat direct reacțiile mai multor specii de țânțari la aceiași participanți. Rezultatele au scos la iveală diferențe neașteptate între semnalele chimice și microbiene pe care fiecare specie pare să le folosească atunci când își alege „victima”.

„Nu ne așteptam, când am început studiul, ca speciile să prefere oameni diferiți”, a spus Marrero. „Faptul că fiecare specie are o semnătură microbiană distinctă, pe care o folosește ca indiciu, a fost foarte surprinzător pentru mine”.

Fiecare specie de țânțar a manifestat propriile preferințe:

Aedes aegypti: Această specie a preferat persoanele care nu purtau parfumuri și a căror piele conținea niveluri mai scăzute ale anumitor compuși chimici volatili. De obicei înțeapă ziua și a arătat o ușoară preferință pentru bărbați în detrimentul femeilor.

Această specie a preferat persoanele care nu purtau parfumuri și a căror piele conținea niveluri mai scăzute ale anumitor compuși chimici volatili. De obicei înțeapă ziua și a arătat o ușoară preferință pentru bărbați în detrimentul femeilor. Aedes albopictus: Cunoscut și ca țânțarul-tigru asiatic, acest țânțar care se hrănește ziua a fost atras în special de persoanele a căror piele elibera niveluri mai ridicate de cetone și de compuși volatili naturali, asemănători celor din plante.

Cunoscut și ca țânțarul-tigru asiatic, acest țânțar care se hrănește ziua a fost atras în special de persoanele a căror piele elibera niveluri mai ridicate de cetone și de compuși volatili naturali, asemănători celor din plante. Culex quinquefasciatus: Spre deosebire de celelalte două specii, țânțarul de casă sudic se hrănește după lăsarea întunericului și s-a dovedit deosebit de sensibil la microbiomul pielii, comunitatea de bacterii, ciuperci și alte microorganisme care trăiesc în mod natural pe pielea umană. Anumite familii de bacterii îi făceau pe oameni mai atractivi, în timp ce altele păreau să descurajeze țânțarii să înțepe.

Chimia ascunsă din spatele atracției țânțarilor

Mirosul corpului uman este mult mai complicat decât pare. Pielea noastră eliberează un amestec de peste 1.000 de compuși organici volatili, mulți dintre ei încă neidentificați sau neînțeleși pe deplin de oamenii de știință.

Cercetătorii au descoperit că cele trei specii de țânțari nu aveau o preferință comună pentru anumite persoane. În schimb, fiecare a preferat constant propriul grup de voluntari, ceea ce sugerează că specii diferite au dezvoltat, prin evoluție, metode distincte de a detecta și interpreta mirosul uman.

Pentru a afla ce îi făcea pe anumiți oameni mai atrăgători, echipa a colectat, în paralel cu testele de preferință, mostre ale mirosului corporal și ale microbiomului pielii participanților. Apoi au analizat ce compuși chimici și ce microorganisme erau prezente și le-au măsurat abundența relativă.

Rezultatele au arătat legături puternice între preferințele țânțarilor și diferențele de compoziție chimică și microbiană a pielii oamenilor.

„Acest lucru s-a corelat foarte bine cu diferențele dintre bacteriile și mirosurile pielii”, a spus DeGennaro. „Acum îmi este clar că microbiomul pielii ne definește semnătura olfactivă. Fiecare specie și-a găsit propriul mod de a decoda această semnătură”.

Ar putea această descoperire să ducă la repelenți mai buni?

Înțelegerea motivelor pentru care o specie de țânțar găsește o persoană atrăgătoare, iar alta nu, ar putea deschide noi posibilități de prevenire a infecțiilor periculoase.

Prin identificarea compușilor chimici și a bacteriilor de pe piele care atrag sau descurajează diferite specii de țânțari, cercetătorii de la FIU pun bazele științifice pentru repelenți mai precis țintiți.

Rezultatele ar putea îmbunătăți și strategiile de sănătate publică, permițând comunităților să se concentreze asupra speciilor de țânțari responsabile de răspândirea bolilor în regiunea lor.

În loc să se pornească de la ideea că toți țânțarii sunt atrași de aceiași oameni din aceleași motive, metodele viitoare de prevenție ar putea fi concepute în funcție de preferințele chimice distincte ale fiecărei specii.