Particula care i-a uimit pe fizicieni: ar putea proveni de la o gaură neagră dintr-o a 5-a dimensiune

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

De trei ani, fizicienii încearcă să rezolve misterul unui muon cu o energie de 35 de ori mai mare decât orice altă particulă detectată vreodată. Teoriile abundă. În cea mai recentă, publicată în revista Physical Review D, fizicienii avansează ipoteza că particula ar proveni de la o gaură neagră primordială, una situată în a cincea dimensiune, relatează Agerpres.

În toiul nopţii de 13 februarie 2023, detectorul Cubic Kilometer Neutrino Telescope” (KM3NeT) a detectat acest muon extrem de energizat. Particula depăşește inclusiv totalul înregistrat de Observatorul de Neutrini IceCube pe parcursul celor 15 ani de funcţionare (deşi acesta dispune de o arie de detecţie de 20 de ori mai mare decât cea a KM3NeT).



Însă nivelul extrem de ridicat de energie al particulei reprezintă doar începutul caracterului său neobişnuit, potrivit studiului publicat în revista Physical Review D. Spre deosebire de majoritatea detecţiilor de neutrini, această particulă - denumită KM3-230213A - nu a fost însoţită de fotoni, iar alte observatoare, precum IceCube, nu au înregistrat nimic neobişnuit în timpul evenimentului.

Un mister subatomic bizar

Aceste trei aspecte i-au pus în dificultate pe oamenii de ştiinţă, care încearcă de mai bine de un an să descifreze acest mister subatomic bizar, sarcină deloc uşoară având în vedere natura specifică a neutrinilor.



„Neutrinii sunt cel mai apropiat lucru de 'nimic' pe care ni-l putem imagina”, declara în 2025 Paschal Coyle, purtător de cuvânt al KM3NeT şi cercetător în cadrul Centrului Naţional Francez pentru Cercetare Ştiinţifică (CNRS), „dar ei sunt esenţiali pentru a înţelege pe deplin modul în care funcţionează Universul”.



Şi, totodată, modul în care funcţionează a cincea dimensiune - cel puţin aşa susţine studiul recent publicat în revista Physical Review D.

De la anunţarea descoperirii particulei, anul trecut, oamenii de ştiinţă au încercat să-i determine originea. La scurt timp după anunţul iniţial, cercetătorii au sugerat că particula ar putea proveni dintr-un blazar - un nucleu galactic activ (AGN) alimentat de o gaură neagră supermasivă, cu un jet relativist orientat spre Pământ, situat la aproximativ opt miliarde de ani-lumină distanţă.

Un alt studiu a avansat ipoteza că particula ar putea fi o dovadă a interacţiunii (împrăştierii) materiei întunecate în scoarţa terestră. Oamenii de ştiinţă explică faptul că acesta ar putea fi motivul pentru care KM3NeT a detectat particula, în timp ce IceCube nu a reuşit.



Acest nou studiu adoptă o abordare complet diferită, îndreptând atenţia către găurile negre primordiale (GNP) - o rămăşiţă teoretică a Universului timpuriu, care ar putea oferi, de asemenea, o explicaţie alternativă pentru materia întunecată.

În septembrie anul trecut, un studiu realizat de cercetători de la MIT a arătat că GNP-urile situate la o distanţă de până la 2.000 de unităţi astronomice (aproximativ la marginea interioară a Norului lui Oort) ar putea genera neutrini de energie ultra-înaltă, precum cel detectat de KM3NeT.

Particula ar putea proveni din a cincea dimensiune

Totuşi, acest nou studiu merge mai departe, sugerând că particula ar proveni dintr-o gaură neagră primordială aflată în proces de explozie. Aceasta s-ar fi format prin intermediul „corzilor cosmice” (un element central al teoriei corzilor) şi s-ar afla în a cincea dimensiune - cunoscută şi sub numele de „dimensiune întunecată”, întrucât această dimensiune teoretică, de dimensiuni microscopice, ar constitui legătura fizică dintre materia întunecată şi energia întunecată.



Într-o discuţie cu publicaţia Scientific American, Dieter Lust de la Institutul Max Planck, coautor al studiului, afirmă că acest concept ar putea „rezolva complet enigma” unui neutrin care nu este însoţit de fotoni, explicând că doar neutrinii ar avea capacitatea de a „pătrunde” în dimensiunea noastră observabilă.



Dacă totul pare desprins din domeniul fantasticului, este pentru că, într-adevăr, aşa şi este. În primul rând, oamenii de ştiinţă nu au observat niciodată o gaură neagră primordială în dimensiunea noastră. Conform teoriilor, acestea s-ar fi format în timpul expansiunii rapide (inflaţiei) a Universului timpuriu. Deşi cele mai mici dintre aceste găuri negre s-ar fi dezintegrat deja, Scientific American notează că acelea care au o masă comparabilă cu a unui asteroid ar fi în plin proces de evaporare chiar în epoca actuală a Universului.



Deocamdată, ipoteza conform căreia KM3-230213A ar fi rezultatul unei găuri negre primordiale - cu atât mai mult una situată în a cincea dimensiune - pare destul de puţin probabilă, existând, cel mai probabil, alte explicaţii care necesită mai puţine speculaţii teoretice. Totuşi, la mai bine de trei ani de la prima sa detectare, oamenii de ştiinţă încă nu ştiu cum să interpreteze această descoperire.