Premieră în adâncurile Oceanului Pacific: robotul AI care colectează metale valoroase de la peste 4.000 de metri adâncime

2 minute de citit Publicat la 13:30 11 Noi 2026 Modificat la 13:30 11 Noi 2026

Dispozitivul a fost testat la peste 4.000 de metri adâncime, în Oceanul Pacific. Foto: Getty Images

O companie specializată în exploatarea resurselor de pe fundul oceanelor susține că a testat cu succes un robot autonom care folosește inteligența artificială pentru a colecta selectiv minerale esențiale, fără să afecteze viețuitoarele marine. Dispozitivul a fost testat la peste 4.000 de metri adâncime, în Oceanul Pacific, și ar putea reprezenta o alternativă la metodele clasice de exploatare minieră submarină, criticate de organizațiile de mediu, potrivit agenției Reuters.

Robotul a fost dezvoltat de compania americană Impossible Metals și este echipat cu un braț de mari dimensiuni, prevăzut cu un mecanism de prindere. Cu ajutorul inteligenței artificiale, acesta poate identifica și evita organismele marine în timp ce colectează nodulii polimetalici de pe fundul oceanului.

Ce sunt nodulii polimetalici și de ce sunt atât de căutați

În anumite regiuni ale oceanelor se găsesc formațiuni minerale cu aspect asemănător unor cartofi, cunoscute sub numele de noduli polimetalici. Acestea conțin cupru, nichel și alte metale importante pentru fabricarea bateriilor destinate mașinilor electrice, dar și pentru industria electronică.

Interesul companiilor pentru aceste resurse a crescut în ultimii ani, pe măsură ce cererea de materii prime necesare tranziției energetice s-a intensificat. Exploatarea lor ridică însă numeroase semne de întrebare privind efectele asupra ecosistemelor marine.

Multe dintre companiile care activează în acest domeniu intenționează să folosească sisteme asemănătoare unor aspiratoare industriale, care să colecteze nodulii de pe fundul oceanului. Metoda este contestată de organizațiile de mediu, care avertizează asupra riscurilor pentru habitatele submarine.

Robotul a colectat aproximativ 450 de grame de minerale în timpul testului

Testarea a avut loc în luna septembrie, în cadrul unei expediții științifice. Robotul a coborât singur până pe fundul oceanului, a identificat nodulii polimetalici, a colectat aproximativ 450 de grame de material și apoi a revenit la suprafață.

Reprezentanții Impossible Metals spun că rezultatele experimentului vor fi folosite pentru dezvoltarea unei versiuni mai mari a dispozitivului, care să poată fi utilizată în operațiuni de exploatare la scară mai amplă.

Compania nu poate începe însă activitatea comercială fără să obțină aprobările necesare. Acestea trebuie să vină fie din partea Autorității Internaționale pentru Fundul Mărilor (International Seabed Authority), fie din partea guvernului Statelor Unite.

Familia fondatorului FedEx a investit în compania care dezvoltă robotul

Impossible Metals a anunțat și că familia lui Fred Smith, fondatorul companiei FedEx, a participat la ultima rundă de finanțare de tip Series A, încheiată la începutul acestui an.

Compania nu a dezvăluit valoarea investiției. Potrivit informațiilor apărute în presă, runda de finanțare s-ar fi ridicat la aproximativ 25 de milioane de dolari, iar valoarea companiei ar fi fost estimată la circa 110 milioane de dolari.

Richard Smith, director în cadrul FedEx și vicepreședinte al FWS Enterprises, biroul de investiții al familiei Smith, a explicat că tehnologia dezvoltată de Impossible Metals a fost principalul motiv pentru care a decis să investească.

„Tehnologia coboară la mare adâncime și colectează acești noduli de pe fundul oceanului într-un mod foarte responsabil, prietenos cu mediul, fără să perturbe ecosistemul”, a declarat Richard Smith. Acesta nu a dorit să precizeze suma investită, dar a descris-o drept una „substanțială”.

Familia Smith a devenit astfel al doilea cel mai mare acționar al Impossible Metals.