Premiul Nobel pentru Medicină 2026, câștigat de 3 cercetători pentru descoperirea circuitelor neuronale care controlează anumite emoții

<1 minut de citit Publicat la 12:50 05 Oct 2026 Modificat la 13:35 05 Oct 2026

Karl Deisseroth, Peter Hegemann şi Georg Nagel au câștigat Premiul Nobel pentru Mediciă 2026 FOTO: CNN

Premiul Nobel pentru Medicină din 2026 a fost câştigat de Karl Deisseroth, Peter Hegemann şi Georg Nagel pentru "descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină şi optogenetică", potrivit anunţului făcut luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, potrivit site-ului nobelprize.org.

Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină din 2026 a fost acordat pentru trei oameni de știință – Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel – pentru munca lor în dezvoltarea unei tehnici de decodificare a modului în care creierul modelează „amintiri, sentimente și comportamente”.

Hegemann și Nagel au descoperit o proteină, cunoscută sub numele de canalrodopsină, înainte ca Deisseroth „să o transforme într-un comutator controlat de lumină pentru celulele nervoase”, a declarat Comitetul Nobel într-un comunicat. Această lucrare „a pus bazele unei noi ere în neuroștiințe”, a adăugat comitetul.

Anunţul a fost transmis de Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului care decernează Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină.