Sonda Voyager 1 scrie istorie. NASA confirmă că nava spaţială a ajuns la o distanţă de o zi-lumină faţă de Pământ

1 minut de citit Publicat la 21:30 19 Noi 2026 Modificat la 21:32 19 Noi 2026

Sonda Voyager 1 scrie istorie. NASA confirmă că navă spaţială a ajuns la o distanţă de o zi-lumină faţă de Pământ. Sursa foto: nasa.gov

NASA a confirmat joi că sonda Voyager 1 a atins o distanţă fără precedent faţă de Terra, "prima navă spaţială care călătoreşte dincolo de pragul distanţei de o zi-lumină faţă de Terra", şi îşi va continua călătoria către un viitor incert în spaţiul interstelar, informează Reuters, conform Agerpres.

Agenţia spaţială americană a spus că a primit un semnal radio de la sonda robotică, lansată în 1977, care indică faptul că a depăşit distanţa parcursă de lumină în 24 de ore - circa 26 de miliarde de kilometri - aşa cum preconizase miercuri la ora 5:16 EST (10:16 GMT). Voyager 1 este cel mai îndepărtat obiect creat de om.

NASA a aşteptat o zi înainte de a face anunţul oficial întrucât acesta era timpul de care a avut nevoie ca semnalul navei spaţiale să ajungă pe Terra.

"A parcurge o zi-lumină este o realizare deosebită pentru un vehicul spaţial, însă Voyager este mai mult decât un călător îndepărtat. Misiunea Voyager este remarcabilă chiar şi doar prin contribuţia sa la ştiinţa planetară prin Marele Tur al planetelor îndepărtate", a spus Joe Westlake , directorul diviziei de heliofizică a NASA, într-un comunicat dat publicităţii de Agenţie.

Ulterior, acesta a mai adăugat următoarele informaţii: "A devenit apoi un element esenţial pentru flota NASA de misiuni heliofizice, oferind informaţii despre steaua în jurul căreia gravităm cu toţii, Soarele''.

Voyager 1 a trecut prin dreptul lui Jupiter şi Saturn, cele mai mari planete din Sistemul Solar, în prima parte a misiunii sale. Sonda colectează în continuare date ştiinţifice.

Voyager 1 călătoreşte cu aproape 61.000 de kilometri pe oră. A traversat marginea exterioară a heliosferei, o bulă protectoare de particule şi de câmpuri magnetice produse de Soare, şi a intrat în spaţiul interstelar în anul 2012. Sora sa geamănă, Voyager 2, a fost lansată în 1977 şi a pătruns în spaţiul interstelar în 2018.

Un reprezentant al Jet Propulsion Laboratory din cadrul NASA a declarat săptămâna aceasta că măsurile recente pentru economisirea energiei ar putea oferi celor două sonde Voyager suficientă energie pentru a putea comunica în continuare cu Terra trei până la patru ani.

Voyager1 colectează în continuare date în spaţiul interstelar despre efectele produse de Soare cum ar fi furtunile solare, care creează şocuri şi fronturi de presiune ajungând până la locul unde se află sonda în prezent. Anul viitor va marca aniversarea a 50 de ani de la lansarea sondei.