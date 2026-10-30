Stația Spațială Internațională primește cu 30% mai multă energie. Astronauții au lucrat peste 7 ore în vidul cosmic pentru asta

Doi astronauți au petrecut peste șapte ore în spațiul cosmic pentru a monta un nou panou solar. sursa foto: Getty

Stația Spațială Internațională tocmai a primit unul dintre cele mai importante upgrade-uri din ultimii ani, după ce doi astronauți au petrecut peste șapte ore în spațiul cosmic pentru a monta un nou panou solar, penultimul dintr-o serie de opt care va crește cu până la 30% energia disponibilă la bordul laboratorului orbital, scrie Science Daily.

Doi astronauți au încheiat o ieșire în spațiu de 7 ore și 11 minute, în care au instalat un nou panou solar pe Stația Spațială Internațională, aducând NASA cu un pas mai aproape de o modernizare majoră a sistemului de alimentare.

După montarea ultimului panou, pe 5 noiembrie, stația va avea cu până la 30% mai multă energie disponibilă, necesară pentru operațiunile esențiale și pentru viitoarea sa scoatere controlată de pe orbită.

Astronautul NASA Anil Menon și astronautul Agenției Spațiale Canadiene (CSA) Joshua Kutryk au încheiat o ieșire în spațiu de 7 ore și 11 minute în afara Stației Spațiale Internaționale, un nou pas important în modernizarea sistemului energetic al laboratorului orbital. Cei doi și-au terminat misiunea la ora 15:08 EDT (21:08, ora României).

În timpul ieșirii, Menon și Kutryk au instalat și desfășurat un nou panou solar de tip IROSA (International Space Station Roll-Out Solar Array) pe canalul electric 2A al stației. Este al șaptelea panou de acest fel adăugat stației, care asigură energie suplimentară pentru operațiunile esențiale, inclusiv pentru viitoarea scoatere sigură și controlată a stației de pe orbită.

Ultima ieșire în spațiu va încheia modernizarea panourilor solare

Astronauții au făcut și câteva operațiuni pregătitoare pentru o nouă ieșire în spațiu, programată joi, 5 noiembrie. Atunci va fi montat al optulea și ultimul panou solar, pe canalul energetic 3B al stației. NASA intenționează să înceapă transmisiunea în direct la ora 6:45 (13:45, ora României), iar informații despre cum poate fi urmărită sunt disponibile pe canalele agenției.

Odată instalat și ultimul panou, extinderea sistemului de energie solară a Stației Spațiale Internaționale va fi finalizată. Împreună, cele opt panouri noi vor crește energia disponibilă a stației cu până la 30%, ridicând capacitatea de producție de la 160 de kilowați la aproximativ 215 kilowați.

O etapă importantă pentru activitatea stației spațiale

Misiunea încheiată, desemnată drept a 100-a ieșire în spațiu americană, a fost a patra pentru Menon și prima pentru Kutryk. A fost, totodată, a 285-a ieșire în spațiu efectuată pentru asamblarea, întreținerea și îmbunătățirea Stației Spațiale Internaționale.