Sunetul care stinge focul. Un nou sistem de stingere a incendiilor combate flăcările cu unde sonore

o companie din Ohio a găsit o modalitate de a combate incendiile cu unde sonore. Tehnologia ar putea stinge un incendiu fără a inunda locuinţa sau sediul firmei. FOTO: Sonic Fire Tech

Uitaţi de apă: o companie din Ohio a găsit o modalitate de a combate incendiile cu unde sonore. Tehnologia ar putea stinge un incendiu fără a inunda locuinţa sau sediul firmei, scrie CNN.

În fiecare an, în SUA au loc aproximativ 330.000 de incendii la domiciliu, care duc la 2.600 de decese în rândul civililor. Deşi numărul incendiilor casnice s-a înjumătăţit faţă de 1980, pompierii se confruntă astăzi cu noi provocări. Locuinţele moderne se confruntă cu mai multe incendii provocate de grăsimi, deoarece tot mai multe persoane gătesc cu ulei faţă de trecut. De asemenea, bateriile cu litiu-ion devin din ce în ce mai comune şi, potrivit Departamentului de Comerţ al SUA, acestea au provocat peste 200.000 de incendii începând din 2011.

Sonic Fire Tech a dezvoltat o tehnologie care, potrivit companiei, poate stinge incendiile fără a apela la rezervele municipale de apă, deja suprasolicitate, şi fără a provoca daune cauzate de apă - folosind unde sonore de joasă frecvenţă.

Stingerea acustică

Compania a dezvoltat un generator acustic care poate fi instalat în interiorul unei clădiri şi produce unde infrasonice de înaltă presiune. Acestea se propagă printr-un sistem dedicat de conducte, similar cu instalaţiile sanitare sau de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat (HVAC).

Sonic Fire Tech afirmă că undele sonore fac moleculele de oxigen să vibreze şi le împing mai repede decât combustibilul le poate consuma. Deoarece focul are nevoie de oxigen pentru a se menţine, fără acesta, flăcările se sting.

"Vrem să stingem incendiile fără inconvenientele sistemelor convenţionale de stingere", a declarat Geoff Bruder, cofondator şi director general al Sonic Fire Tech. "Un sprinkler tradiţional se declanşează când detectează o temperatură cuprinsă între 135 şi 165 de grade Fahrenheit (între 52 şi 74 de grade Celsius), ceea ce înseamnă cel puţin trei minute de ardere a focului. Apoi, acesta eliberează între 8 şi 24 de galoane de apă (între 30 şi 90 de litri) pe minut în încăperea în care este instalat", arată Bruder.

Sistemul Sonic Fire Tech se activează în momentul în care detectează căldură. Deoarece undele sonore nu provoacă daune clădirii, nu există niciun motiv să se aştepte, deoarece dacă este o alarmă falsă, nu se produce niciun prejudiciu. Undele sonore se află sub pragul auditiv de 20 Hz, astfel încât oamenii şi animalele de companie nu le pot auzi.

"Ceea ce face sistemul nostru deosebit de promiţător este faptul că poate stinge incendiile provocate de grăsimi - ceva ce sistemele pe bază de apă nu pot face", a spus Bruder.

Costul estimat de instalare pentru o casă de 3.500 de picioare pătrate (325 de metri pătraţi) este de 30.000 de dolari sau aproximativ 8,50 dolari pe picior pătrat.

Agenţia pentru Proiecte de Cercetare Avansată a Apărării din SUA (DARPA) a studiat anterior ideea utilizării sunetului pentru stingerea incendiilor, iar acum un deceniu, studenţii de la Universitatea George Mason au găsit o modalitate de a miniaturiza această tehnologie.

De la NASA la Sonic Fire Tech

Însă Bruder afirmă că experienţa sa profesională a contribuit la ducerea proiectului la un nivel superior. "Sunt inginer aerospaţial. Mi-am început cariera la NASA, lucrând la sisteme de alimentare pentru misiuni planetare", a spus el. Acolo, el a transformat "energia termică în unde acustice, apoi în energie şi răcire pentru un modul de aterizare conceput să supravieţuiască pe Venus". Această expertiză era exact ceea ce căuta avocatul Michael Thomas, cofondatorul şi preşedintele consiliului de administraţie al companiei, pentru a dezvolta tehnologia, pe care o studia "ca proiect secundar" încă din anii 2000.

Geoff Bruder, CEO al Sonic Fire Tech și fost inginer aerospațial la NASA. Tehnologie Sonic Fire. FOTO: Sonic Fire Tech

În 2019, după ce au intrat în contact pe LinkedIn, cei doi au fondat Sonic Fire Tech, lucrând "noaptea şi în weekenduri", pe lângă slujbele lor cu normă întreagă, la un prototip iniţial. În 2025, au strâns 3,5 milioane de dolari în finanţare, înainte de o rundă de finanţare de 15 milioane de dolari din august 2026, condusă de Fondul O.H.I.O.

Testare și certificare

Dr. Michael J. Gollner, profesor asociat de inginerie mecanică la Universitatea din California, Berkeley, care este preşedintele Consiliului consultativ de cercetare al Fundaţiei de Cercetare pentru Protecţia împotriva Incendiilor NFPA, este familiarizat cu conceptul de utilizare a undelor sonore pentru stingerea incendiilor. În 2015, el a evaluat teza unui student de la Berkeley care lucra la o tehnologie similară. El vede potenţialul, dar cu anumite limite.

"La scară mică şi direcţionată de foarte aproape, tehnologia funcţionează bine", a explicat Gollner. "Dar rămâne de demonstrat dacă este la fel de eficientă în cazul flăcărilor mari şi pe termen lung", atrage el atenţia.

Gollner a adăugat că, în ciuda daunelor pe care le pot provoca unei clădiri odată activate, "sprinklerele cu apă sunt extrem de eficiente, iar această nouă tehnologie trebuie încă să demonstreze că este mai eficientă decât acestea".

În prezent, Sonic Fire Tech are aproximativ 20 de angajaţi şi lucrează la obţinerea certificării. Stingerea incendiilor în interior este deja obligatorie în sute de jurisdicţii locale din SUA, ceea ce oferă companiei o cale clară către aprobare: pe termen scurt, autoritatea competentă - de exemplu, pompierii - poate aproba instalaţii individuale.

Anul trecut, Districtul de Protecţie împotriva Incendiilor din comitatul San Bernardino a organizat o demonstraţie cu rucsacul Sonic Fire Tech.

Sonic Fire Tech deţine trei autorizaţii în comitatul Los Angeles şi a început prima sa instalare în Altadena. Acest demers vine în urma incendiului mortal Eaton din 2025, care a scos la iveală lacune în infrastructură, unde lipsa apei şi hidranţii fără apă au împiedicat intervenţia echipelor de urgenţă. Compania a semnat două acorduri de distribuţie cu constructori de locuinţe din California.

Pe termen lung, un laborator naţional trebuie să testeze şi să certifice sistemul înainte ca acesta să poată fi o opţiune pe care arhitecţii şi constructorii de locuinţe să o poată utiliza pentru locuinţe noi - şi, potenţial, şi pentru întreprinderi şi centre de date.

Bruder a declarat că se preconizează ca testele de certificare să înceapă în această toamnă, iar prima certificare de siguranţă împotriva incendiilor este aşteptată în 2027.

Combaterea incendiilor forestiere

Anul trecut, Districtul de Protecţie împotriva Incendiilor din comitatul San Bernardino a participat la demonstraţii organizate împreună cu Sonic Fire Tech pentru a evalua tehnologia, inclusiv prin simulări interne şi rucsacuri portabile de suprimare acustică.

"Personalul nostru a avut ocazia să observe tehnologia şi capacităţile acesteia, inclusiv posibile aplicaţii pentru pompieri", a declarat Ryan Beckers, ofiţerul de informare publică al Districtului de Protecţie împotriva Incendiilor din comitatul San Bernardino. "Am considerat tehnologia interesantă, în special ca o potenţială alternativă la sistemele de sprinklere pe bază de apă utilizate în locuinţe şi în întreprinderile industriale", spune oficialul.

Dar dincolo de stingerea incendiilor în interior, Sonic Fire Tech doreşte să utilizeze, în cele din urmă, undele sonore pentru combaterea incendiilor forestiere. În ultimii ani, Statele Unite, şi în special California, s-au confruntat cu incendii devastatoare care au devenit mai uşor de declanşat şi mai greu de stăpânit ca urmare a agravării crizei climatice. Compania speră să reducă presiunea asupra rezervelor de apă fără a contribui la poluarea mediului asociată cu substanţele chimice ignifuge, care sunt adesea încărcate cu metale toxice.

Sonic Fire Tech a demarat un proiect de cercetare împreună cu Institutul de Prevenire a Incendiilor Cal Poly Wildland-Urban Interface (WUI), primul pas către testarea la scară reală solicitată de asigurători.

"Situaţia incendiilor din California a determinat oamenii să conştientizeze cu adevărat problema incendiilor", a spus Bruder. "Statul şi-a îndreptat cu adevărat atenţia asupra noastră odată ce a realizat cât de gravă era problema incendiilor şi că apa nu va fi întotdeauna disponibilă", arată el.