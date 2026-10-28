Un schelet rar de Nanotyrannus s-a vândut cu 47,3 milioane de dolari la o licitaţie din New York

Un schelet rar de Nanotyrannus s-a vândut cu 47,3 milioane de dolari la o licitaţie din New York. FOTO: Agerpres

Un schelet rar de Nanotyrannus, o rudă mai mică a celebrului Tyrannosaurus rex, a fost vândut săptămâna aceasta la New York pentru 47,3 milioane de dolari. Este una dintre cele mai scumpe fosile din lume, scrie The Guardian.

Scheletul, numit "Jodi" după femeia care l-a găsit în 2019, a fost vândut marți la casa de licitații Sotheby’s. Potrivit Sotheby’s, licitația a durat douăsprezece minute, timp în care șase ofertanți s-au întrecut online și la telefon. Câștigătorul a licitat prin telefon.

Sotheby’s se aștepta inițial la un preț între 6 și 9 milioane de dolari. Suma obținută face din "Jodi" al doilea cel mai scump dinozaur vândut vreodată la licitație. Numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit.

Fosila a fost descoperită de Jodi Pierson pe propriul teren, în Formațiunea Hell Creek din statul Montana, lângă orașul Jordan. Scheletul are aproximativ 6 metri lungime și 2,9 metri înălțime și este format din circa 191 de oase fosilizate.

Cassandra Hatton, șefa departamentului de știință și istorie naturală al Sotheby’s, a mulțumit echipei care a ajutat la excavarea și conservarea scheletului.

"Jodi" este unul dintre doar trei schelete importante de Nanotyrannus cunoscute până acum și primul scos la vânzare de când specia a fost confirmată oficial, toamna trecută. Mărimea și dezvoltarea oaselor arată că animalul era adult. Nanotyrannus era un carnivor rapid care a trăit alături de T. rex acum aproximativ 67 de milioane de ani. Unii cercetători credeau că ar fi fost de fapt un T. rex tânăr, însă studiile au identificat peste 150 de diferențe între cele două specii.

Vânzarea a fost însă criticată de o parte a comunității științifice. Thomas R. Holtz Jr., specialist în tiranozauri la Universitatea din Maryland, spune că are aceleași rezerve față de toate vânzările de fosile de milioane de dolari.

El atrage atenția că, în timp ce acest schelet se vindea, unele muzee de istorie naturală din SUA se închid sau sunt amenințate cu închiderea din cauza unor probleme financiare de zece ori mai mici decât prețul lui Jodi.

"Cine iubește cu adevărat paleontologia ar face mult mai mult bine sprijinind mai multe muzee", spune Holtz. El estimează că excavarea, pregătirea și montarea unui astfel de schelet costă cel mult un milion de dolari, așa că un muzeu ar putea obține mai multe schelete la prețul acestui singur "trofeu".

Cercetătorul avertizează că fosilele importante pentru știință se pot pierde atunci când ajung în colecții private. "Poate că noul proprietar îl va dona unui muzeu, unde publicul îl poate vedea și unde cercetătorii îl pot studia", spune Holtz. "Dar dacă ajunge doar o decorațiune în vila unui miliardar, va fi practic pierdut pentru public și pentru știință. Ar fi ca și cum ar fi rămas îngropat."

Linda Ivany, profesoară la Universitatea Syracuse, a spus pentru The New York Times că astfel de fosile ar trebui să rămână accesibile publicului, pentru ca oamenii de știință să le poată studia, iar copiii și toți cei interesați să se poată bucura de ele.