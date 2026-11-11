1 minut de citit Publicat la 13:45 11 Noi 2026 Modificat la 14:00 11 Noi 2026

Unul dintre ultimele ecosisteme oceanice nealterate a fost descoperit de cercetători în Insulele Marshall. Sursa foto: Getty Images

Doi atoli de corali izolaţi, situaţi în Insulele Marshall, la nord-est de Australia, în Oceanul Pacific, se numără printre "ultimele ecosisteme sălbatice şi sănătoase" ale oceanului, neafectate de activitatea umană, conform cercetătorilor, informează miercuri agenţia de presă Xinhua, conform Agerpres.

Bikar şi Bokak, cei mai nordici atoli din Insulele Marshall, se află la aproximativ 116 kilometri, respectiv 385 de kilometri de cel mai apropiat atol locuit, potrivit unui rezumat al studiului publicat miercuri pe site-ul Australian Science Media Center.

O expediţie ştiinţifică din 2023 a descoperit colonii extinse de păsări marine, vegetaţie autohtonă matură, cuibărit activ al ţestoaselor, o biomasă abundentă în peşti de recif şi prădători de talie mare, habitate mezofotice (care necesită lumină de intensitate moderată) complexe din punct de vedere structural, precum şi comunităţi de mare adâncime diverse şi puţin cunoscute.

O echipă de cercetători din Statele Unite, Insulele Marshall şi Australia a identificat 15 colonii de păsări marine despre care s-a confirmat sau se presupune că se reproduc şi au înregistrat cel puţin 266 de grupuri de peşti de recif, 138 de grupuri de peşti care trăiesc la adâncimi mai mari şi 79 de grupuri de peşti de mare adâncime, inclusiv două specii potenţial noi.

Descoperirile, publicate în revista ştiinţifică Frontiers in Marine Science, oferă o bază de referinţă ecologică pentru atoli şi scot în evidenţă unele dintre puţinele ecosisteme intacte rămase în regiune, au subliniat cercetătorii.

În urma descoperirii, zona, care acoperă aproximativ 48.000 de kilometri pătraţi în jurul celor două atoli, a fost declarată de Insulele Marshall rezervaţie marină, prima la nivel naţional.