Zbor fără kerosen. E9X este conceput să transporte 90 de pasageri pe o distanță de 1000 de kilometri, folosind doar baterii

În Olanda, piloții sunt deja instruiți pe avioane electrice, iar o companie locală construiește un avion cu baterii pentru 90 de pasageri, care ar putea zbura până la 1.000 de kilometri. FOTO: https://elysianaircraft.com/

Zborul fără kerosen nu mai este doar un vis. În Olanda, piloții sunt deja instruiți pe avioane electrice, iar o companie locală construiește un avion cu baterii pentru 90 de pasageri, care ar putea zbura până la 1.000 de kilometri, scrie Euronews.

Start-up-ul olandez Elysian Aircraft a făcut recent primele zboruri de test cu demonstratorul E9X, o premieră mondială. Deocamdată este doar o machetă la scară redusă, dar de reușita testelor depinde construirea avionului real. Pilotul Johannes a controlat aparatul prin telecomandă, în timp ce colegii săi, Peter și Floris, au notat datele de zbor. Macheta a decolat și a aterizat fără probleme, iar echipa urmează să analizeze datele în laborator.

Compania lucrează în fosta clădire a producătorului Fokker, lângă pistele aeroportului Schiphol din Amsterdam, unde avioanele clasice decolează la fiecare câteva minute.

Tot mai mulți pasageri, tot mai multe emisii

În următorii 20 de ani, numărul pasagerilor din lume s-ar putea dubla, de la circa cinci miliarde în acest an la zece miliarde. Aviația contribuie semnificativ la încălzirea globală, deoarece arderea combustibilului eliberează CO2. Efectele se văd deja și în Europa, cu secete, topirea ghețarilor, fenomene meteo extreme, recolte slabe și dispariția unor specii. Soluțiile sunt două - să zburăm mai puțin sau să zburăm altfel.

Elysian Aircraft crede că zborurile scurte și o parte dintre cele medii ar putea renunța complet la combustibilii fosili. Compania se bazează pe cercetări recente, inclusiv ale Universității Tehnice din Delft.

Cu un capital inițial de zece milioane de euro, echipa cofondatorului Daniel Rosen Jacobson vrea să construiască unul dintre primele avioane de pasageri electrice din lume. Nu un aparat mic, pentru una-două persoane, ci unul pentru 90 de pasageri.

Atelierul companiei este strict păzit, iar unele componente nu pot fi filmate, de teama spionajului industrial. Concurența din SUA și Asia este puternică, iar un avantaj tehnologic se poate pierde ușor.

Jacobson spune că designul a rămas în mare același, dar avionul va avea șase motoare în loc de opt, iar forma aripilor a fost ușor modificată.

Aripile vor avea o anvergură de peste 50 de metri. Pentru ca avionul să încapă pe aeroporturile existente, vârfurile aripilor se pliază în sus.

Cea mai mare problemă este greutatea. „Suntem un avion supraponderal, foarte mare și greu. Așa că suntem practic la dietă”, glumește Jacobson. Echipa caută materiale noi, combinații mai ușoare și un sistem eficient de răcire.

Inginerii s-au inspirat din aripile avionului de spionaj U-2, din clasicul Douglas DC-8 și din vechile avioane Fokker. Compania lucrează deja la noi brevete, dar detaliile sunt secrete.

Ideea-cheie a proiectului este ca bateriile să fie integrate direct în structura aripii. Avionul va avea 40 de pachete de baterii, de câte o tonă fiecare, adică aproximativ 40 de tone în total. Pe un segment real de aripă, inginerii testează unde trec cablurile și cum pot fi schimbate rapid bateriile.

„Până de curând, specialiștii credeau că avioanele mari electrice nu vor fi niciodată posibile. Cercetarea noastră a arătat contrariul”, spune Jacobson.

Emisiile aviației, mai mici cu 20%

Potrivit cofondatorului, un avion care transportă 90 de pasageri pe 800, iar ulterior pe 1.000 de kilometri, ar putea elimina emisiile pentru jumătate dintre zborurile din lume. Asta ar reduce cu 20% emisiile totale ale aviației.

Joaquin Exalto, „angajatul numărul 1” al companiei, proiectează aripa. Misiunea lui este ca aceasta să aibă loc pentru toate bateriile și să rămână eficientă aerodinamic.

Compania spune că siguranța este prioritatea principală. Fiecare pachet de baterii este separat de celelalte, astfel încât un eventual incendiu să nu se extindă. Bateriile sunt testate în condiții extreme de defectare. Dacă întregul sistem ar ceda, avionul va avea și un motor clasic de rezervă, suficient pentru a ajunge la cel mai apropiat aeroport.

Compania vrea ca avionul să poată fi reîncărcat în 30-45 de minute, deși timpul va depinde de infrastructura fiecărui aeroport. E9X va fi un avion cu elice, puțin mai lent decât avioanele cu reacție: cu aproximativ cinci minute în plus pentru fiecare oră de zbor. Prețul de achiziție nu ar trebui să fie mai mare decât al unui avion clasic similar.

Bilete mai ieftine pe termen lung

E9X nu va fi un avion de lux, ci unul pentru zboruri obișnuite, spune compania. Calculele făcute cu date de la Fokker și KLM arată că zborul electric poate fi mai ieftin per pasager și kilometru, mai ales pe termen lung. În plus, avioanele ar putea folosi energie produsă local, reducând dependența de combustibili importați și de alternativele scumpe, precum combustibilii sustenabili pentru aviație (SAF).

E9X ar putea intra în serviciu cel mai devreme în 2034. Data rămâne incertă, din cauza problemelor de finanțare, a lanțurilor de aprovizionare și a procesului lung de certificare.

Jacobson spune că Europa se descurcă bine în cursa pentru aviația viitorului, dar ar trebui să sprijine mai hotărât start-up-urile, dacă vrea să țină pasul cu SUA și China.

Piloții învață deja să zboare electric

La aeroportul regional din Teuge, zborul electric este deja realitate. E-Flight Academy pregătește aici piloți pentru mai multe companii aeriene, dar și piloți militari trimiși de Ministerul olandez al Apărării.

Școala folosește șase avioane electrice mici, cu două locuri, fabricate în Slovenia. Cofondatorul Merlijn van Vliet explică: „Avem două baterii de câte 11 kilowați-oră. Putem zbura 45-50 de minute și mai avem zece minute rezervă.”

Avionul decolează rapid și aproape fără zgomot. Zborul trece pe deasupra râurilor și pășunilor olandeze, apoi spre centrul vechi al orașului Deventer. „Oamenii de jos nici nu ne aud”, spune pilotul.

Van Vliet este convins că tehnologia va avansa repede: „Peste zece ani vom zbura electric cu 40, 60 sau mai mulți pasageri.”

De la înființare, avioanele școlii au parcurs aproape jumătate de milion de mile. „50 de minute de zbor fără zgomot și fără poluare. Ce-ți poți dori mai mult?”, spune pilotul după aterizare.